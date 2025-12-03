Desmantelaron un kiosco de drogas tras una investigación que inició con una encomienda interceptada en Esquel

La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de El Hoyo llevó adelante un allanamiento en un domicilio de El Bolsón que permitió desarticular un kiosco de venta de estupefacientes. El operativo se concretó tras una investigación que se había iniciado el 31 de octubre, cuando en un control de rutina realizado en Esquel se interceptó una encomienda sospechosa.

Dentro del paquete, los efectivos hallaron 19 gramos de marihuana, lo que activó un seguimiento que permitió identificar al remitente: un hombre de 56 años que, finalmente, fue allanado este martes.

Secuestro de drogas, dinero y un arma de fuego

Durante el procedimiento se incautaron: 12,6 gramos de cocaína, 48 gramos de marihuana, balanzas de precisión, dinero en efectivo, y un arma de fuego. Todo el material quedó a disposición de la Justicia Federal.

El hombre investigado fue imputado por comercialización de estupefacientes, una figura penal contemplada en la Ley 23.737.

La operación fue coordinada por la División Drogas Peligrosas de El Hoyo, con apoyo de la Policía Patrimonial de Esquel y la Guardia de Infantería, bajo la supervisión del Fiscal Federal Dr. Santiago Roldán.

O.P.