21°
25° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 03 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina El BolsónEsquel
03 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Desmantelaron un kiosco de drogas tras una investigación que inició con una encomienda interceptada en Esquel

La Policía desmanteló un kiosco de drogas en El Bolsón y detuvo a un hombre tras una investigación que comenzó con una encomienda interceptada en Esquel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de El Hoyo llevó adelante un allanamiento en un domicilio de El Bolsón que permitió desarticular un kiosco de venta de estupefacientes. El operativo se concretó tras una investigación que se había iniciado el 31 de octubre, cuando en un control de rutina realizado en Esquel se interceptó una encomienda sospechosa.

 

Dentro del paquete, los efectivos hallaron 19 gramos de marihuana, lo que activó un seguimiento que permitió identificar al remitente: un hombre de 56 años que, finalmente, fue allanado este martes.

 

Secuestro de drogas, dinero y un arma de fuego

 

Durante el procedimiento se incautaron: 12,6 gramos de cocaína48 gramos de marihuanabalanzas de precisióndinero en efectivo, y un arma de fuego. Todo el material quedó a disposición de la Justicia Federal.

 

 

El hombre investigado fue imputado por comercialización de estupefacientes, una figura penal contemplada en la Ley 23.737.

 

La operación fue coordinada por la División Drogas Peligrosas de El Hoyo, con apoyo de la Policía Patrimonial de Esquel y la Guardia de Infantería, bajo la supervisión del Fiscal Federal Dr. Santiago Roldán.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente e incendio vehicular: Dos intervenciones en pocas horas sobre la Ruta 45
2
 ‘Calladita la boca’: Comenzó el juicio al médico acusado de abusar de una paciente en su consultorio
3
 La fuerza aérea recibe el primer lote de 6 Cazas F-16 con apoyo de EE. UU
4
 Esteban Bullrich redobla su compromiso y anuncia su candidatura presidencial para 2027
5
 Desmantelaron un kiosco de drogas tras una investigación que inició con una encomienda interceptada en Esquel
1
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -