Ser médico en Patagonia

En el marco de la celebración del Día del Médico, dialogamos con Gustavo Cudini, médico ginecólogo de la ciudad de Esquel, quien cuenta sobre los desafíos, las particularidades que esta profesión deja en la comunidad patagónica.

La particularidad de la atención en ciudades pequeñas

Para el Dr. Cudini, ser médico tiene aspectos básicos ineludibles en cualquier lugar, principalmente en relación con la responsabilidad profesional y cómo uno se brinda en la atención. No obstante, la práctica en Esquel adquiere un matiz único.

“Se vuelve particular cuando ocurre, como imagino debe ocurrir en otras ciudades pequeñas, que conoces a casi todos estos pacientes, o compartir con ellos otros aspectos de tu vida”, explica Cudini. En ese sentido, la profesión se torna “muy especial tanto para lo bueno como para lo malo”.

El desafío de la percepción y la información

Si bien la medicina sigue gozando de un gran reconocimiento social, el Dr. Cudini señala que el mayor desafío actual se centra en las percepciones de lo que es la salud para la gente. Esto está íntimamente relacionado con la información que el público recibe a través de los medios o las redes sociales.

Cuestiones que antes se daban por aceptadas o conquistadas en el conocimiento general hoy se vuelven difíciles de abordar. Cudini ejemplifica esto con lo ocurrido “con el tema vacunación”. Esta situación, que se replica en otras áreas de la medicina, exige del profesional un arduo trabajo de “explicación y argumentación”.

La clave de la solución: aprender a escuchar

A lo largo de su carrera, la profesión le ha permitido al ginecólogo de Esquel estar en “contacto íntimo con mucha gente”, conociendo personas de todo tipo, tanto en lo social como en lo cultural.

Cudini revela que la lección más importante que la medicina le ha dejado sobre las personas es la necesidad de oír. “Yo con el tiempo lo que más fui aprendiendo es a escuchar al paciente”, afirma, sentenciando que “ahí está gran parte de la clave de la solución de los problemas que trae, escuchar más”.

El equilibrio entre el trabajo y la vida personal

Consultado sobre cómo logra balancear una vida profesional tan demandante, Cudini confiesa que es “complicad”". La medicina es una profesión que “te absorbe”, no solo por el tiempo requerido para la atención directa y la propia formación permanente, sino también por los requerimientos de los pacientes que "a veces se amplían al espacio de la propia consulta".

Pese a esta absorción constante, el médico confirma que es posible encontrar el punto medio: “se puede, hay que saber equilibrar y poner límites también”.

En este Día del Médico, la reflexión de Gustavo Cudini resalta que, más allá de la ciencia, la medicina en una ciudad como Esquel es un ejercicio de humanidad, conocimiento comunitario y una constante necesidad de argumentación y escucha profunda.

Lic. Maira Flores.