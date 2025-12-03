21°
Miércoles 03 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina cholila
03 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

"Te voy a cagar a tiros”: Condenaron a un vecino por intimidar a otro frente a un comercio

El hombre fue sentenciado a prisión en suspenso luego de bajar de una camioneta, patear un vehículo y lanzar una amenaza armada frente al hijo de la víctima.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Justicia penal dictó sentencia en un caso de amenazas ocurrido en la localidad de Cholila. El juez Martín O’Connor condenó a Jeremías Jerusalén Roberts a 10 meses de prisión en suspenso, luego de concluir que fue autor del delito de amenazas contra Luis Darío Fernández. La condena incluye además el cumplimiento de reglas de conducta durante dos años, por tratarse de una pena condicional.

 

Durante el debate, la Fiscalía de Lago Puelo, representada por el fiscal Nicolás Vasilliev, presentó los elementos que permitieron sostener la acusación. La defensa del imputado estuvo a cargo del abogado Hugo Canción, quien intervino a lo largo del proceso.

 

Según se acreditó en el juicio, el episodio ocurrió el 7 de junio de 2023, alrededor de las 22:30, en las inmediaciones de la tienda El León de la Esquina, ubicada en calle Río Blanco y Pasaje Vicente Calderón, en Cholila. En ese momento, Roberts descendió de una camioneta Ford Ranger blanca, acompañado por Roy Huenelaf, y se dirigió hacia Fernández, quien estaba dentro de su vehículo junto a su hijo.

 

 

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, Roberts pateó la puerta trasera del vehículo y le gritó a Fernández: “Te voy a cagar a tiros”. La intimidación terminó cuando la víctima pidió a su hijo que ingresara al comercio para solicitar que llamaran a la policía. En ese momento, el agresor decidió retirarse del lugar.

 

Con el conjunto de pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez O’Connor dio por acreditada la amenaza y resolvió imponer la condena en los términos solicitados por el Ministerio Público Fiscal.

 

 

 

O.P.

 

