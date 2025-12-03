Taccetta lanza un plan de quita de impuestos para reactivar la economía y generar empleo local

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, presentó este lunes ante el Honorable Concejo Deliberante el Proyecto de Ordenanza de Promoción del Desarrollo Productivo, la Inversión y el Empleo de la Ciudad, una iniciativa que establece un amplio esquema de reducción impositiva con vigencia para los años 2026 y 2027.

El proyecto surge de un diagnóstico sobre la matriz productiva local y responde al objetivo central de la gestión municipal de posicionar a Esquel como una "ciudad que crece", priorizando el fortalecimiento de la economía, la dinamización del empleo y la promoción de inversiones. La propuesta busca ser una herramienta transformadora para acelerar el crecimiento, estimular la inversión y generar más empleo registrado.

Sectores y beneficios específicos

La iniciativa contempla beneficios tributarios concretos y específicos para los sectores de la construcción y desarrollos urbanísticos, el turismo, la industria y la actividad forestal, a quienes se les exige el incremento del empleo formal y, en el caso de la construcción, un 80% de mano de obra local.

Construcción y desarrollos urbanísticos: Incluye obras nuevas, mejoras, ampliaciones y loteos. Los beneficios más relevantes incluyen bonificaciones de hasta el 80% en contribuciones municipales sobre obras privadas, exención del 100% en la ocupación del espacio público y bonificación del 100% del impuesto inmobiliario para viviendas y desarrollos por hasta 3 años.

Desarrollo forestal: Promueve el manejo sustentable y la industrialización. Otorga bonificaciones de entre el 70% y el 50% en el impuesto inmobiliario rural por hasta 10 años, además de exención total en la Tasa de Seguridad e Higiene.

Turismo: Dirigido a actividades vinculadas al turismo receptivo. Ofrece bonificaciones adicionales de entre el 20% y el 30% en la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, según la cantidad de empleados que incorporen.

Una política de Estado con el sector privado

Desde el inicio de la gestión, el municipio viene impulsando políticas de estímulo con ordenanzas previas (régimen de inversión turística, promoción industrial). Este nuevo proyecto, que fue construido en conjunto con el sector privado, la Cámara de Comercio y otras instituciones, busca dar mayor previsibilidad, simplificar cargas y acompañar a quienes invierten y generan trabajo en la ciudad.

El proyecto establece mecanismos de control, presentación periódica de información y criterios estrictos para conservar los beneficios, previendo la pérdida de los mismos ante incumplimientos.

E.B.W.