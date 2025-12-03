23°
25° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 03 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina DivorcioEl BolsónMallín AhogadoTierras Fiscales
03 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Construyeron un paraíso en la Comarca Andina y el divorcio lo cambió todo

Lo que empezó como un proyecto soñado terminó en una disputa inesperada: tierras fiscales, una fundación extranjera y un patrimonio millonario que la Justicia decidió no dividir.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La historia judicial combina paisaje, inversiones millonarias y un dilema legal poco frecuente en la Comarca Andina. Una pareja estadounidense que llegó a El Bolsón en los años 90 (tras vender un emprendimiento de gran escala en Estados Unidos) instaló en Mallín Ahogado un complejo turístico de lujo con múltiples construcciones, invernaderos, un spa y una biblioteca de 4.000 libros. Con el divorcio, la mujer pidió al Juzgado Multifueros que ese conjunto de bienes fuera reconocido como parte de la sociedad conyugal, lo que abrió un extenso análisis jurídico.

 

El expediente mostro la profundidad del proyecto que ambos impulsaron durante más de dos décadas. En las 260 hectáreas de Mallín Ahogado, la pareja desarrolló una casa principal, cabañas, infraestructura turística y distintos equipamientos vinculados a la fundación Land Ethic Action Foundation, constituida en California y administrada por los dos. Todo ello levantado dentro de tierras fiscales provinciales bajo ocupación provisoria. Ese detalle resultó decisivo.

 

La jueza explicó que las mejoras construidas dentro del predio no podían incluirse en la liquidación de la sociedad conyugal por tres razones centrales: pertenecen a una persona jurídica independiente (la fundación), se encuentran en tierras fiscales sujetas a un régimen propio y no figuran inscriptas a nombre del matrimonio. La exclusión, aclaró, no impide que la mujer explore otros caminos legales para discutir su eventual participación en la administración o control de esos bienes.

 

La sentencia también recordó que la disolución de la sociedad conyugal no abarca la totalidad del patrimonio consolidado por una pareja, sino únicamente los bienes que la ley identifica como gananciales al momento del divorcio. Bajo ese criterio quedaron fuera bienes propios, inversiones particulares y activos administrados por terceros, además de todo lo vinculado al funcionamiento de la fundación.

 

 

Informes de la Dirección de Tierras confirmaron que las hectáreas de Mallín Ahogado pertenecen al Estado provincial y que ninguna de las construcciones puede considerarse ganancial debido a la normativa que rige las tierras fiscales.

 

La municipalidad, por su parte, informó que el complejo turístico está registrado a nombre de la fundación extranjera. Una pericia contable sostuvo que no existe documentación suficiente para separar mejoras hechas con fondos del matrimonio de aquellas derivadas de las actividades de la fundación, lo que reforzó la imposibilidad de incorporarlas a la división.

 

Finalmente, la jueza delimitó con claridad qué bienes integran la comunidad conyugal: un inmueble céntrico de El Bolsón, donde funcionan dos locales comerciales, y una camioneta Toyota Hilux adquirida dentro del matrimonio. Ambos cumplen los requisitos legales para ser considerados gananciales y su partición se resolverá en la etapa de ejecución. El fallo, de primera instancia, aún puede ser apelado.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ‘Calladita la boca’: Comenzó el juicio al médico acusado de abusar de una paciente en su consultorio
2
 Construyeron un paraíso en la Comarca Andina y el divorcio lo cambió todo
3
 Desmantelaron un kiosco de drogas tras una investigación que inició con una encomienda interceptada en Esquel
4
 Taccetta lanza un plan de quita de impuestos para reactivar la economía y generar empleo local
5
 "Te voy a cag... a tiros”: Condenaron a un vecino por intimidar a otro frente a un comercio
1
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -