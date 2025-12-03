Lago Puelo abre las inscripciones para la Colonia de Vacaciones 2026: Cómo, cuándo y quiénes pueden anotarse

La Municipalidad de Lago Puelo informó que desde el 3 de diciembre quedó habilitado el período de inscripciones para la Colonia de Vacaciones 2026, una propuesta municipal orientada a brindar actividades recreativas y de acompañamiento a niñas y niños de la localidad durante el verano.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en el Gimnasio Municipal, desde el 3 al 19 de diciembre, en el horario de 9 a 18 hs. Para completar el trámite se deberá presentar DNI físico y fotocopia del DNI.

La actividad está destinada exclusivamente a niñas y niños con domicilio en Lago Puelo, y el rango etario habilitado es de 5 a 12 años.

La Colonia de Vacaciones se desarrollará los días martes, miércoles y jueves de 14 a 17 hs. El ciclo 2026 tendrá su inicio el 6 de enero y finalizará el 5 de febrero.

