Miércoles 03 de Diciembre de 2025
03 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Lago Puelo abre las inscripciones para la Colonia de Vacaciones 2026: Cómo, cuándo y quiénes pueden anotarse

La nueva edición de la propuesta municipal de verano ya tiene fecha confirmada. La inscripción estará habilitada desde el 3 al 19 de diciembre, con actividades destinadas a niñas y niños de 5 a 12 años.
Escuchar esta nota

La Municipalidad de Lago Puelo informó que desde el 3 de diciembre quedó habilitado el período de inscripciones para la Colonia de Vacaciones 2026, una propuesta municipal orientada a brindar actividades recreativas y de acompañamiento a niñas y niños de la localidad durante el verano.

 

Las inscripciones se realizan de manera presencial en el Gimnasio Municipal, desde el 3 al 19 de diciembre, en el horario de 9 a 18 hs. Para completar el trámite se deberá presentar DNI físico y fotocopia del DNI.

 

 

La actividad está destinada exclusivamente a niñas y niños con domicilio en Lago Puelo, y el rango etario habilitado es de 5 a 12 años.

 

La Colonia de Vacaciones se desarrollará los días martes, miércoles y jueves de 14 a 17 hs. El ciclo 2026 tendrá su inicio el 6 de enero y finalizará el 5 de febrero.

 

 

 

O.P.

 

