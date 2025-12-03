23°
Miércoles 03 de Diciembre de 2025
03 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Llega el CholiBurger 2025: Todo lo que tenés que saber

Cholila será sede del CholiBurger 2025, el concurso de hamburguesas de carne y vegetarianas, premios en efectivo y bonificación para la Fiesta Nacional del Asado 2026. La inscripción es abierta y gratuita.
Por Redacción Red43

La segunda edición del CholiBurger 2025 se realizará los días sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el predio El Morro de Cholila. La propuesta combina concurso de hamburguesas, música en vivo y stands de emprendedores, generando un espacio para productores, artesanos y amantes de la cocina patagónica.

 

El concurso contempla dos categorías: medallón de carne y medallón vegetariano, con premios para los ganadores. El stand ganador de la categoría carne obtendrá una bonificación para participar en la Fiesta Nacional del Asado 2026, mientras que el medallón vegetariano recibirá un premio de $200.000. La inscripción es gratuita y está abierta a participantes de toda la localidad, la comarca, la provincia y el país.

 

Durante ambas jornadas habrá música en vivo, con géneros como rock, indie, folk, country, trap y alternativo. Los artistas interesados en sumarse pueden enviar su propuesta con nombre artístico, género, caché y requerimientos técnicos.

 

 

Además, los stands para emprendedores y productores ya están disponibles para reserva. Quienes deseen participar como expositores pueden vender sus productos, mostrar su gastronomía o formar parte del concurso de hamburguesas. Las reservas se confirman mediante pago en el Área de Hacienda Municipal o transferencia bancaria, y los cupos son limitados.

 

La organización está a cargo de la Municipalidad de Cholila, con apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano del Chubut. Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos: +54 9 2945 650682 y/o +54 9 2944 167998.

 

 

 

O.P.

 

