CAMOCH celebra el plan de quita de impuestos de Taccetta: "Buscamos empleo genuino, no más impuestos"

Selva explicó que el proyecto se centra en beneficios impositivos que buscan impulsar la economía desde el sector privado a través de tres áreas: Construcción, Manejo Forestal y Turismo.

El rubro de la Construcción fue resaltado por su rápida capacidad para dinamizar la economía, ya que la compra de materiales beneficia directamente al comercio local, y la mano de obra consume inmediatamente su salario en el circuito local.

El presidente de CAMOCH destacó que el enfoque de la ordenanza es "generar recaudación a través del movimiento de la economía, no a través de un impuesto directo", buscando fomentar las inversiones que, a su vez, crearán riqueza y empleo.

Aportes de CAMOCH y control de la ley

Claudio Selva confirmó que la Cámara participó activamente en la elaboración del proyecto, junto a instituciones como la UOCRA, asegurando que se incluyan mecanismos de control. Un aporte clave fue la exigencia de que los proyectos de construcción que accedan a los beneficios contraten al menos un 80% de mano de obra local, con un año de residencia comprobable en Esquel, buscando que el beneficio del empleo permanezca en la comunidad.

La Cámara veló también por la existencia de órganos de contralor para que, ante el incumplimiento de los requisitos, "estos beneficios se puedan quitar". En el ámbito forestal, por ejemplo, se contará con la participación de instituciones técnicas como la Universidad y el CFA para supervisar el cumplimiento de las normativas.

A pesar del apoyo al plan de incentivos, Selva mencionó que la situación actual del comercio minorista sigue siendo "compleja" debido al sobreendeudamiento de los consumidores y la baja capacidad de pago.

En este contexto, instó a la reinvención y el orden en la gestión comercial. Señaló que mientras las grandes empresas tienen más facilidad para reestructurarse, desde CAMOCH se está buscando capacitar a los pequeños comerciantes en conceptos financieros y el flujo de dinero, ya que el "problema principal de los pequeños comerciantes es la falta de educación en lo que es el manejo del dinero y el flujo del dinero".

Explicó que la vieja lógica de que la mercadería servía como un "ahorro en oro" por la alta inflación ya no es válida. En el actual escenario, la recomendación es mantener los stocks al mínimo y priorizar la eficiencia, dado que los conceptos impositivos ahora tienen una "presencia fuerte" en la parte financiera de los comercios.

E.B.W.