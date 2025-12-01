16°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 01 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaRed43Renuncia
01 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Patricia Bullrich dejó el Ministerio de Seguridad

Bullrich presentó su renuncia y dio paso a Alejandra Monteoliva. Agradeció a Milei el respaldo y afirmó que continuará su trabajo como senadora desde el 10 de diciembre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, concretó este domingo su último acto de gestión al formalizar su renuncia, una decisión que ya estaba anunciada. Su lugar será ocupado por la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien venía funcionando como su segunda al mando.

 

En la carta enviada al presidente Javier Milei —y difundida en un posteo en X— Bullrich expresó: “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del 1° de diciembre de 2025”. También agradeció al mandatario “la confianza y el respaldo” para llevar adelante “la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”.

 

La futura senadora recordó que Milei le asignó hace dos años “la misión de conducir la Seguridad de la Nación” con un objetivo central: “proteger a los argentinos, respaldar a las fuerzas y enfrentar al delito con firmeza”. Según sostuvo, ese lineamiento guió cada una de las decisiones adoptadas durante su gestión.

 

Bullrich, quien ya había ocupado el mismo cargo durante las administraciones de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri, adelantó en la misiva que el 10 de diciembre asumirá su banca en el Senado, desde donde continuará defendiendo “las reformas que el país necesita”.

 

Finalmente, destacó la designación de Monteoliva, a quien consideró plenamente capacitada para sostener y profundizar el rumbo impuesto en estos dos años. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Capturan en video la tormenta que azotó Esquel desde el aeropuerto
2
 La promoción 1975 de la Escuela Ex Normal celebró 50 años de egreso
3
 Por la intensa tormenta cierra todo el corredor Paso del Sapo – RN25
4
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
5
 Alison Sandoval se recibió como profesora de geografía tras un esfuerzo de cuatro años
1
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
5
 Tres empleados no docentes dejan su marca en décadas de servicio en la UNPSJB Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -