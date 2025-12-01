Patricia Bullrich dejó el Ministerio de Seguridad

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, concretó este domingo su último acto de gestión al formalizar su renuncia, una decisión que ya estaba anunciada. Su lugar será ocupado por la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien venía funcionando como su segunda al mando.

En la carta enviada al presidente Javier Milei —y difundida en un posteo en X— Bullrich expresó: “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del 1° de diciembre de 2025”. También agradeció al mandatario “la confianza y el respaldo” para llevar adelante “la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”.

La futura senadora recordó que Milei le asignó hace dos años “la misión de conducir la Seguridad de la Nación” con un objetivo central: “proteger a los argentinos, respaldar a las fuerzas y enfrentar al delito con firmeza”. Según sostuvo, ese lineamiento guió cada una de las decisiones adoptadas durante su gestión.

Bullrich, quien ya había ocupado el mismo cargo durante las administraciones de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri, adelantó en la misiva que el 10 de diciembre asumirá su banca en el Senado, desde donde continuará defendiendo “las reformas que el país necesita”.

Finalmente, destacó la designación de Monteoliva, a quien consideró plenamente capacitada para sostener y profundizar el rumbo impuesto en estos dos años.

