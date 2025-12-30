20°
Martes 30 de Diciembre de 2025
30 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Magistrados cuestionan designaciones sin concurso en el Poder Judicial

La Asociación de la Magistratura del Chubut expresó su preocupación por la suspensión de un funcionario y advirtió sobre nepotismo, falta de concursos y gastos reservados en el presupuesto 2026.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut manifestó su preocupación por el sumario y la suspensión del funcionario Diego Rodríguez, designado sin concurso con un cargo equiparado a juez de Primera Instancia. Sostuvo que el hecho no es aislado, sino consecuencia de un sistema de nombramientos que viene siendo cuestionado desde hace años.

 

Desde la entidad advirtieron que la ausencia de evaluaciones objetivas y de concursos públicos afecta la calidad institucional y debilita el servicio de justicia, además de vulnerar principios de igualdad, transparencia y responsabilidad funcional.

 

También repudiaron la reciente designación de Pablo Vernazza en la Agencia de Comunicación, realizada —según indicaron— al margen de procedimientos concursales. En ese marco, cuestionaron la existencia de partidas de “Gastos reservados” en el presupuesto judicial 2026, en un contexto de recorte de recursos, problemas en la obra social y endeudamiento.

 

Finalmente, reclamaron el respeto a los mecanismos de selección por idoneidad técnica y ética y ratificaron su compromiso con una justicia independiente y al servicio de la comunidad.

 

 

R.G.

 

