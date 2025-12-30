20°
Martes 30 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Robaba elementos de una escuela de buceo y fue descubierto

Ocurrió en Comodoro Rivadavia, en horas de la noche. Entre los elementos sustraídos, estaba un generador eléctrico.
Por Redacción Red43

Personal de la Comisaría Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia detuvo a un hombre de 31 años acusado de sustraer un generador y otros elementos durante un procedimiento realizado el lunes 29 de diciembre por la noche.

 

Según el informe policial, el hecho se registró alrededor de las 20:05 horas, cuando efectivos realizaban tareas de identificación de vehículos y personas en la intersección de avenida Chile y Cipriano Alonso. En ese contexto, un testigo alertó sobre dos personas que estaban robando elementos de una vivienda, entre ellos un generador de color rojo, y que se dirigían hacia el barrio 30 de Octubre.

 

Tras el aviso, se desplegó un rastrillaje en la zona y, en el edificio 52 del mencionado barrio, los efectivos observaron a un sujeto que transportaba un generador rojo. Al advertir la presencia policial, el individuo ingresó rápidamente al interior del edificio, pero fue perseguido y detenido en el primer piso.

 

En el lugar se logró recuperar un generador y un equipo de buceo, elementos que posteriormente se constató habían sido sustraídos de la Escuela de Buceo. El detenido, de 31 años, fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

 

