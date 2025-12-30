Robaba elementos de una escuela de buceo y fue descubierto

Personal de la Comisaría Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia detuvo a un hombre de 31 años acusado de sustraer un generador y otros elementos durante un procedimiento realizado el lunes 29 de diciembre por la noche.

Según el informe policial, el hecho se registró alrededor de las 20:05 horas, cuando efectivos realizaban tareas de identificación de vehículos y personas en la intersección de avenida Chile y Cipriano Alonso. En ese contexto, un testigo alertó sobre dos personas que estaban robando elementos de una vivienda, entre ellos un generador de color rojo, y que se dirigían hacia el barrio 30 de Octubre.

Tras el aviso, se desplegó un rastrillaje en la zona y, en el edificio 52 del mencionado barrio, los efectivos observaron a un sujeto que transportaba un generador rojo. Al advertir la presencia policial, el individuo ingresó rápidamente al interior del edificio, pero fue perseguido y detenido en el primer piso.

En el lugar se logró recuperar un generador y un equipo de buceo, elementos que posteriormente se constató habían sido sustraídos de la Escuela de Buceo. El detenido, de 31 años, fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

SL