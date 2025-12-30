Chubut apuesta a la tecnología para potenciar sus destinos turísticos en todo el país

La provincia de Chubut se prepara para recibir a los viajeros con una propuesta renovada que combina la majestuosidad de sus paisajes naturales con nuevas herramientas tecnológicas. A través de una iniciativa de alcance nacional, diversas localidades de la región accedieron a recursos destinados específicamente a la modernización de sus servicios y a la difusión de sus atractivos. Esta estrategia busca que tanto los destinos más consolidados como los pueblos emergentes cuenten con una vidriera digital más sólida y profesional.

El foco de estas acciones está puesto en la transformación digital y la promoción estratégica de actividades que definen la identidad de la provincia. Localidades como Cholila, Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn trabajarán en la incorporación de equipamiento para digitalizar sus sectores turísticos. Por su parte, destinos como Epuyén, Gaiman, Gualjaina, Río Mayo y Trevelin se concentrarán en campañas de difusión diseñadas para resaltar sus particularidades durante la temporada estival.

El objetivo central es que el turista encuentre una oferta más accesible y moderna al planificar su visita. Para ello, se dará prioridad a productos que son tendencia, como el turismo gastronómico, las experiencias rurales, el bienestar y el contacto con los Parques Nacionales. Al mejorar la infraestructura digital y la comunicación, cada rincón del territorio chubutense podrá mostrar sus atractivos de manera más competitiva, facilitando la llegada de visitantes y enriqueciendo la experiencia de quienes eligen descubrir la diversidad de la Patagonia.

El programa nacional Promover Verano se presenta como una herramienta estratégica para elevar la competitividad de los destinos locales a través del financiamiento de proyectos que integran la innovación y la tecnología. Esta iniciativa permite a las localidades acceder a recursos económicos para la adquisición de equipamiento digital o la creación de campañas publicitarias de alto impacto, enfocándose especialmente en potenciar nichos en crecimiento como la gastronomía regional, el turismo de bienestar, las rutas rurales y los atractivos dentro de los Parques Nacionales.

E.B.W.