Nueva cartelería vial para las rutas chubutenses

Vialidad Nacional informó el día de hoy 30 de diciembre que, a través del 13° Distrito Chubut, se realizaron trabajos de instalación de cartelería y renovación de señalamiento.

Dicha cartelería es tanto horizontal como vertical, y está ubicada sobre diferentes puntos de varias rutas nacionales de la provincia.



En total, se llevó a cabo la colocación de más de 100 señales; entre preventivas, reglamentarias e informativas. La cartelería vial fue confeccionada en su conjunto por personal de señalamiento del distrito chubutense, quienes, a su vez, se encargan del retiro de los carteles deteriorados y su posterior restauración y puesta en valor.



Sobre la RN 25 se realizó la instalación de nueva cartelería preventiva y reglamentaria en los accesos a la localidad de Las Plumas.

Asimismo, también se renovaron varias señales en mal estado que estaban ubicadas en el cruce con la RP 31, acceso al Dique Florentino Ameghino.

Estas tareas sirvieron de complemento al trabajo previo que se había realizado en la zona urbana de la localidad de Paso de Indios, donde también se realizó la instalación de cartelería vial. Estos trabajos continuarán próximamente en los accesos a la comuna de Los Altares.

En la RN 26, los trabajos estuvieron concentrados en el sector este de la localidad de Sarmiento y fundamentalmente se reforzó el señalamiento vertical con la colocación de cartelería de referencia al acceso a la guarnición del Ejército Argentino, en el kilómetro 133. En ese tramo también se restableció el señalamiento horizontal, con la colocación de tachas reflectivas que van a contribuir con una mejor visibilidad de la calzada y dársena de acceso al Regimiento, en horario nocturno.



Finalmente, en la RN 3 se realizó un trabajo de reposición de cartelería vial en los accesos a la ciudad de Comodoro Rivadavia y a la villa balnearia de Rada Tilly, donde un intenso temporal de viento había dañado el señalamiento existente. Además, la cuadrilla de agentes procedió al retiro de numerosos guardrails que estaban en malas condiciones para optimizar la seguridad vial circulan en la rotonda donde confluyen las rutas 3 y 26, en el acceso sur a Comodoro Rivadavia.



La correcta señalización de las rutas es un elemento integral de la infraestructura vial. Es fundamental para brindar seguridad a las personas usuarias ya que su función es informar, alertar y/o anticipar las características de la vía, como los límites de velocidad, las alturas permitidas, el cruce con desvíos, o el ingreso a zonas con fuertes vientos, descensos o curvas pronunciadas, entre otras.



Antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas Por otras consultas, gestiones y/o reclamos podrá comunicarse de lunes a viernes de 9 a 17 horas llamando al 0800-222-6272/ 0800-333-0073, vía correo electrónico a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar o mediante el formulario web.