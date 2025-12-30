La Cooperativa 16 de Octubre despide el año con una inversión clave para la comunidad

En el marco del cierre de un año de intenso trabajo, la Cooperativa 16 de Octubre continúa fortaleciendo su infraestructura y capacidad operativa. Esta semana se confirmó la incorporación de un nuevo camión desobstructor, una inversión estratégica que representa una muy buena noticia para toda la comunidad de Esquel y Trevelin.⁣

⁣

La nueva unidad, un camión Agrale Modelo A8700 equipado con un sistema desobstructor de 4.000 litros, se suma a la flota existente para potenciar las tareas de saneamiento. Este equipamiento permitirá mejorar de manera significativa las tareas de mantenimiento y limpieza de redes, optimizando los tiempos de respuesta ante obstrucciones y contingencias, y brindando un servicio más eficiente, seguro y confiable para todos los usuarios.⁣

⁣

Inversión para el bienestar cotidiano⁣

Desde la Cooperativa destacamos que cada inversión de este tipo tiene un único objetivo primordial: mejorar la vida cotidiana de la comunidad. La adquisición de maquinaria moderna no solo permite resolver problemas actuales, sino que también funciona como una herramienta clave para seguir acompañando el crecimiento de la región y respondiendo con solvencia a las necesidades futuras.⁣

⁣

Este avance tecnológico es una muestra del compromiso de la institución con la calidad del servicio. Al contar con equipos de mayor capacidad y eficiencia, el personal operativo podrá realizar sus labores en menor tiempo y con estándares de seguridad más elevados, minimizando las molestias en la vía pública ante cualquier inconveniente en el sistema.⁣

⁣

Hechos concretos para una Cooperativa más fuerte⁣



La llegada del Agrale A8700 se traduce en resultados tangibles. Seguimos avanzando, con hechos concretos, en el camino de una Cooperativa más fuerte, más equipada y al servicio de todos.⁣

⁣

Con esta adquisición, la entidad reafirma su voluntad de continuar invirtiendo en capital tecnológico y humano, asegurando que los servicios esenciales sigan siendo el pilar fundamental del desarrollo local. La nueva unidad ya se encuentra lista para entrar en funciones, garantizando que el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes alcance un nuevo nivel de efectividad.



T.B