20°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 30 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentinaprotocolo anti piquetes
30 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Gobierno apelará el fallo que anuló el Protocolo Antipiquetes

Tras la decisión del juez Martín Cormick, el Ejecutivo rechazó la medida, anunció que impugnará la resolución y defendió el protocolo como una herramienta importante para garantizar el orden y la libre circulación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional anunció que apelará el fallo del juez federal Martín Cormick que declaró inválido el Protocolo Antipiquetes, tras un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Desde el Ejecutivo cuestionaron la decisión y aseguraron que no retrocederán en su política de seguridad.

 

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que “sin protocolo no hay orden, hay caos” y acusó al magistrado de responder a sectores que, según dijo, “no quieren paz ni orden en la Argentina”. En ese marco, confirmó que la resolución será recurrida ante la Justicia.

 

En la misma línea se expresó la senadora Patricia Bullrich, autora del protocolo, quien defendió la herramienta y afirmó que permitió recuperar el orden en el espacio público. “El orden no se negocia. No daremos ni un paso atrás”, aseguró.

 

El protocolo habilitaba la intervención de fuerzas federales ante cortes de calles sin orden judicial previa y establecía medidas de identificación y sanciones, puntos que fueron cuestionados por organismos de derechos humanos y que motivaron el fallo judicial.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Alerta meteorológica: Argentina enfrenta un cierre de año con calor extremo y sequía
3
 Esquel: refuerzan controles nocturnos para frenar las picadas ilegales
4
 "Hacer un Estado más eficiente": Nievas explicó la no renovación de contratos en Bosques
5
 Luciano Héctor Alonqueo QEPD
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
3
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
4
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
5
 Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -