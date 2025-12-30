El Gobierno apelará el fallo que anuló el Protocolo Antipiquetes

El Gobierno nacional anunció que apelará el fallo del juez federal Martín Cormick que declaró inválido el Protocolo Antipiquetes, tras un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Desde el Ejecutivo cuestionaron la decisión y aseguraron que no retrocederán en su política de seguridad.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que “sin protocolo no hay orden, hay caos” y acusó al magistrado de responder a sectores que, según dijo, “no quieren paz ni orden en la Argentina”. En ese marco, confirmó que la resolución será recurrida ante la Justicia.

En la misma línea se expresó la senadora Patricia Bullrich, autora del protocolo, quien defendió la herramienta y afirmó que permitió recuperar el orden en el espacio público. “El orden no se negocia. No daremos ni un paso atrás”, aseguró.

El protocolo habilitaba la intervención de fuerzas federales ante cortes de calles sin orden judicial previa y establecía medidas de identificación y sanciones, puntos que fueron cuestionados por organismos de derechos humanos y que motivaron el fallo judicial.

R.G.