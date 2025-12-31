24°
Esquel, Argentina
Miércoles 31 de Diciembre de 2025
Ola de calor y apagón masivo: más de 30 mil usuarios sin luz en el AMBA

Una falla en una subestación de Edesur provocó un corte de energía que afectó a barrios porteños y localidades del sur del Conurbano bonaerense, en una noche con temperaturas superiores a los 30 grados.
Luego de una jornada con temperaturas elevadas, un corte masivo de energía dejó sin suministro eléctrico a miles de usuarios de Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La interrupción se produjo pasadas las 22:00, cuando la demanda alcanzó niveles críticos.

 

Según informó la empresa, el inconveniente se originó por una falla en la Subestación Bosques, que afectó a otras subestaciones de la Capital Federal y el Conurbano bonaerense. Edesur indicó que el servicio se fue restableciendo de manera progresiva durante la madrugada, aunque en las primeras horas aún persistían miles de usuarios sin luz.

 

Los barrios porteños más afectados fueron Recoleta, Flores, Caballito, Villa del Parque y Monserrat, mientras que en el sur del Conurbano se registraron inconvenientes en localidades como Lomas de Zamora, Gerli, Temperley y Monte Grande.

 

El ENRE recomendó a los usuarios extremar precauciones y comunicarse por los canales oficiales ante cualquier inconveniente. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantuvo vigente una alerta amarilla por calor extremo y anticipó que las altas temperaturas continuarán en los próximos días, con máximas que podrían rondar los 39 grados.

 

 

R.G.

 

