Secuestraron armas y municiones en distintos puntos de Comodoro Rivadavia

El Gobierno del Chubut, a través de la División Policial de Investigaciones (DPI) - Comodoro Rivadavia, llevó adelante múltiples diligencias en distintos sectores de la ciudad petrolera, en el marco de una investigación vinculada a la provisión, tenencia y portación ilegal de armas de fuego, en presunta relación a una familia conocida en el ámbito delictual.

Las medidas incluyeron catorce allanamientos, con registros domiciliarios y registros vehiculares, los cuales fueron el resultado de una labor investigativa desarrollada durante aproximadamente cuarenta días. Dichas tareas comprendieron distintos métodos de investigación, tales como vigilancias y seguimientos que permitieron reunir elementos suficientes para solicitar las medidas judiciales correspondientes.

Como resultado de los procedimientos, se procedió al secuestro de una importante cantidad de municiones de distintos calibres; cargadores; armas de fuego cortas y largas con sus respectivos accesorios; un chaleco antibalas; documentación vinculada a la tenencia de armas; teléfonos celulares y sustancias prohibidas fraccionadas, quedando todo a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Asimismo, en uno de los inmuebles registrados se localizó una motocicleta con pedido de secuestro vigente por un hecho de hurto, por lo que se dio inmediata intervención a la División Sustracción Automotores, procediendo a su verificación y posterior secuestro.

Las diligencias fueron realizadas con la correspondiente autorización judicial y acompañamiento del Fiscal, Alan Larrue, y fueron efectuadas con colaboración de los grupos especiales GEOP; Infantería; y Canes, garantizando el normal desarrollo de los procedimientos.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia del Chubut, se destaca la importancia de este tipo de acciones coordinadas, orientadas a la prevención del delito y al fortalecimiento de la seguridad pública.