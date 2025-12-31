Atención: el servicio de recolección de basura será reducido durante Año Nuevo

La Municipalidad de Esquel, a través de la gerencia GIRSU, informa a los vecinos cómo se prestará el servicio de recolección de residuos durante las celebraciones de Año Nuevo, en el marco del asueto administrativo y el feriado correspondiente.

En este sentido, este miércoles 31 de diciembre el servicio de recolección será reducido, mientras que el jueves 1 de enero, feriado nacional, no habrá recolección de residuos. El servicio se retomará con normalidad a partir del viernes 2 de enero.

Asimismo, se informa que durante la jornada del miércoles 31 y el viernes 2, se priorizará la recolección en la zona céntrica de la ciudad, en las estaciones de reciclado, y en los grandes generadores de residuos, como así también en comercios y locales gastronómicos, con el objetivo de evitar grandes acumulaciones durante las fiestas.

También se recuerda a la comunidad que se encuentran disponibles las estaciones de reciclado para la disposición de residuos inorgánicos, limpios y secos, tales como plásticos, cartón, papel, latas y vidrio. Es importante recordar evitar arrojar los residuos afuera de los canastos, si los mismos se encuentran llenos.

Desde el municipio se solicita la colaboración de los vecinos para evitar la acumulación excesiva de residuos en los canastos, especialmente durante la jornada del jueves 1 de enero. En este sentido, se recomienda que aquellos residuos secos, que no generan olores ni descomposición, puedan permanecer un día más en los domicilios, evitando una gran acumulación una vez finalizadas las celebraciones.

La Municipalidad de Esquel agradece la comprensión y el acompañamiento de la comunidad, e invita a celebrar de manera responsable, cuidando entre todos la limpieza de la ciudad.