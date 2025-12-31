Paula Botto: "Estamos construyendo las bases para un desarrollo genuino con eje en el empleo"

La Directora de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, Paula Botto, realizó un balance exhaustivo de su gestión al frente de las áreas de producción y empleo. Durante su análisis, destacó que el año estuvo marcado por desafíos colectivos y la búsqueda constante de una identidad propia para la ciudad, con el firme objetivo de transformar el potencial de Esquel en inversiones concretas que impacten directamente en el mercado laboral local.

Uno de los pilares de su discurso fue la situación del Parque Industrial, al que definió como una herramienta valiosísima que requiere celeridad administrativa. En este sentido, la funcionaria confirmó que existen siete empresas de diversos rubros como logística, metalúrgica, sanidad y construcción que buscan radicarse en el predio. Debido a que el otorgamiento de los terrenos no pudo avanzar en el Concejo Deliberante antes del receso, Botto adelantó que solicitarán una sesión extraordinaria en las próximas semanas. El apuro radica en que el inicio de la construcción de los galpones representa una fuente de trabajo inmediata para los vecinos de la ciudad.

En cuanto a la política de empleo, la directora subrayó que la formación ha sido un eje central, con la entrega de más de 140 certificados en oficios durante el año. También resaltó el trabajo de la oficina de empleo en un contexto complejo para el sector privado, donde el impulso a la construcción y los beneficios para proyectos turísticos permitieron sostener la actividad. Botto puso especial énfasis en el carácter inclusivo de la gestión, mencionando los entrenamientos laborales específicos para personas con discapacidad que posicionan a Esquel como un modelo de crecimiento ordenado y humano.

De cara al futuro, la planificación estratégica apunta a un 2026 de mayor consolidación. La funcionaria explicó que se busca potenciar las actividades agrícolas intensivas aprovechando la extensión del ejido urbano y fortalecer el sello "Hecho en Esquel" para apuntalar la producción local. Asimismo, el horizonte productivo incorporará la economía del conocimiento y la transición energética como nuevos motores de desarrollo, vinculando el emprendedurismo con las nuevas tecnologías.

Finalmente, Botto reafirmó la importancia de la sinergia entre el sector público, el ámbito científico y el sector privado, representado por la Cámara de Comercio y las inmobiliarias. Para la funcionaria, el desarrollo productivo no es un hecho que se anuncie de forma aislada, sino una construcción diaria y silenciosa que requiere de medidas a mediano y largo plazo para garantizar resultados sólidos para toda la comunidad.

