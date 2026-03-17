El Colegio Público de Abogados expresó preocupación por la forma en que se difunden procesos del fuero penal

El Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Esquel desea manifestar su preocupación por la manera en que se administra la información en relación a procesos judiciales desarrollados en la jurisdicción, especialmente en el fuero penal.

En tal sentido, hemos observado que en reiteradas oportunidades se han volcado a los medios públicos de comunicación datos de las circunstancias particulares de las personas sometidas a proceso, hipótesis del caso, detalles del legajo fiscal o de la investigación y demás datos relevantes relativos a las causas en trámite sin ningún tipo de mesura, recato y previsión comprometiéndose de este modo el principio de inocencia del que goza todo habitante de la Nación Argentina.

Tampoco podemos dejar de mencionar y considerar el efecto de revictimización que sufre la víctima del delito, puesto que la divulgación desmesurada de datos de las causas e información de las circunstancias particulares de los involucrados, las somete de modo innecesario y despiadado a nuevos sufrimientos que afectan su sensibilidad, su honor y su bienestar.

Es por ello, que hacemos un llamado a los diferentes operadores del derecho en general y del derecho penal en particular, a que ejerzan su ministerio con la mesura, decoro y recato que el cumplimiento de sus funciones específicas requiere, evitando desbordes o arrebatos, y procurando conducirse con extrema prudencia al brindar información a los medios públicos de comunicación.

Por último, este Directorio, sin perjuicio de velar por el respeto del Debido Proceso en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley de Colegiación Pública, considera oportuno recalcar que deben respetarse las instituciones encargadas de llevar adelante los procesos en curso, tanto al Poder Judicial como al Tribunal de Disciplina de este Colegio Público de Abogados, órgano que tiene a su exclusivo cargo la revisión de la conducta de los profesionales del derecho para el caso de eventuales infracciones al Código de Ética en el ejercicio de la profesión.

"Ello, por cuanto dichos organismos resolverán oportunamente lo que corresponda conforme la legislación vigente y en el marco de sus atribuciones específicas", concluyeron.

SL

