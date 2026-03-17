En medio de la lluvia, controlaron un incendio en Lago Puelo

Un principio de incendio estructural generó preocupación este lunes por la tarde en Lago Puelo, donde la intervención de Bomberos Voluntarios permitió controlar la situación sin que se registraran mayores consecuencias.

Operativo en Villa del Lago

El hecho se registró alrededor pasadas las 15 hs en zona de Villa del Lago, específicamente en Callejón La Lydia, tras recibirse un aviso por un foco ígneo en una estructura.

Dos dotaciones de bomberos se dirigieron al lugar, desplegando un operativo de control y extinción.

Trabajo coordinado para controlar el fuego

En el lugar también trabajó personal policial y de tránsito. El foco fue controlado a tiempo, evitando su propagación y posibles daños mayores.

Tras finalizar las tareas de enfriamiento, verificación y seguridad, las unidades regresaron a la central.

O.P.