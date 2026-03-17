Empleados de la Legislatura del Chubut podrán acceder a la Maestría en Gerencia Pública de la Facultad de Ciencias Económicas

La Legislatura del Chubut y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB) firmaron hoy lunes un convenio que tiene el objetivo de que empleados de la casa de las leyes puedan acceder a la Maestría en Gerencia Pública.



La Maestría en Gerencia Pública, recientemente lanzada por la Facultad, se cursará a partir de abril en la sede Trelew de la Facultad de Ciencias Económicas y tendrá una duración de 16 meses.



El convenio fue firmado por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Gustavo Menna; y por el decano de la Facultad, Facundo Ball, en un acto realizado en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía” de la casa de las leyes.



Participaron además Zulma Mendieta, secretaria de Capacitación, Cultura y Difusión de APEL; la secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, Vanina Davies; el secretario de Posgrado, Lucas Atucha; la directora de Recursos Humanos y Personal de la Legislatura, Fernanda Barboni; Mariángeles Velasco, coordinadora del convenio marco; el diputado Fabián Gandón; y Héctor Curín, secretario de Deportes del gremio.



Política de gestión



“Este convenio con las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Patagonia está basado en el convenio marco que firmamos el mes pasado. Y tiene por finalidad reforzar las herramientas de capacitación que nos habíamos trazado como política de gestión en materia de personal”, explicó Menna.



“En este caso, la Facultad organiza la Maestría en Gerencia Pública. Y agradecemos esta invitación para colaborar, que básicamente consiste en poner a disposición del personal de la Legislatura en condiciones de hacer un posgrado, cinco becas para la Maestría”, precisó.



Y añadió: “La beca consiste en la matriculación libre de cargo, aporte que hace la Facultad. Y la Legislatura va a aportar el financiamiento del 50% de cada una de las cuotas mensuales de esas becas”.



Acceso transparente



El vicegobernador valoró la oferta académica, agradeció tanto a la Facultad como al acompañamiento de la Asociación del Personal Legislativo (APEL), y adelantó que se establecerá por resolución el reglamento de acceso. “Tenemos muchos agentes en condiciones de acceder. Por supuesto no es obligatorio, pero queremos que sea un proceso transparente en caso de que hubiera más de cinco interesados”.



Plan actualizado



En tanto, Facundo Ball dijo que se trata de una maestría “de primer nivel, que ha sido recientemente actualizada en los planes de estudio y reacreditada por la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) y que tiene los mejores profesores a nivel nacional de la temática Gerencia Pública”.



“Para nosotros es realmente muy valioso firmar este convenio porque muestra claramente la importancia que le da, en este caso la Legislatura, a la formación profesional de posgrado y de alto nivel para aquellos que participan en la toma de decisiones de lo público”, agregó el decano.



Y explicó que el nuevo plan de la Maestría “toca temáticas que seguramente hace unos años no eran relevantes y a las que hoy hay que considerar en la formación de posgrado”. entre las nuevas temáticas mencionó “Gobierno Abierto, transparencia, Inteligencia Artificial, cuestiones de género”.



El convenio



El convenio “tiene por objeto propiciar la formación y capacitación para personal de la Legislatura en saberes propios de la Gerencia Pública”, indica el documento. Y se enmarca en la profesionalización de los agentes legislativos que impulsa desde su inicio la actual gestión de la Legislatura.



La Maestría busca formar graduados capaces de diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas con eficiencia, promoviendo la innovación y la generación de valor público en los diferentes niveles del Estado, tanto nacional, provincial como municipal.

SL