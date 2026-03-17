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17 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

La Cooperadora del HZE recibió múltiples donaciones de elementos que ya son parte de las áreas correspondientes

Desde toallas y frazadas hasta un tacho de basura, los elementos fueron entregados a la institución y muestran el apoyo de la comunidad al sistema de salud local.
Por Redacción Red43

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La Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel agradeció e hizo publicas múltiples donaciones recibidas y entregadas durante el fin de semana.

 

Los elementos ya fueron distribuidos en las distintas áreas para ser utilizados por la comunidad y el sistema de salud pública local.

 

El área de Ropería recibió toallas y toallones, cortinas, frazadas, cubrecama con funda, también 4 juegos de sábanas completos y pañales talle G,  donados por la vecina Claudia Melidoni.

 

También realizaron la colocación de cesto contenedor en el CAPS Barrio Ceferino, llevado adelante por el equipo de Mantenimiento, y con una inversión realizada de $690.000.

 

El Servicio de Cardiología recibió dos camillas totalmente retapizadas, mejorando la comodidad y seguridad para los pacientes, con una inversión: $320.000.

 

Sumado a elementos útiles para Neonatología y para Cuidados Intensivos, el trabajo del Hospital en recepción y gestión de donaciones, agradece a la comunidad cada colaboración, desde la más mínima, para equipar las múltiples áreas de la sede local.

 

SL

 

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