La Cooperadora del HZE recibió múltiples donaciones de elementos que ya son parte de las áreas correspondientes

La Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel agradeció e hizo publicas múltiples donaciones recibidas y entregadas durante el fin de semana.

Los elementos ya fueron distribuidos en las distintas áreas para ser utilizados por la comunidad y el sistema de salud pública local.

El área de Ropería recibió toallas y toallones, cortinas, frazadas, cubrecama con funda, también 4 juegos de sábanas completos y pañales talle G, donados por la vecina Claudia Melidoni.

También realizaron la colocación de cesto contenedor en el CAPS Barrio Ceferino, llevado adelante por el equipo de Mantenimiento, y con una inversión realizada de $690.000.

El Servicio de Cardiología recibió dos camillas totalmente retapizadas, mejorando la comodidad y seguridad para los pacientes, con una inversión: $320.000.

Sumado a elementos útiles para Neonatología y para Cuidados Intensivos, el trabajo del Hospital en recepción y gestión de donaciones, agradece a la comunidad cada colaboración, desde la más mínima, para equipar las múltiples áreas de la sede local.

SL