Gualjaina recibe el 2026 con el Festival del Jinete y Folclore

Gualjaina presenta el Festival que “Más Crece” en Chubut, En su cuarta edición del 14 al 18 de enero, cinco días de música, jinetes, montas especiales y mucho más.



El “4° Festival de Jinete y Folclore”, tiene carácter binacional, con presencia de jinetes y artistas chilenos, sumándose el “1er Campeonato Patagónico Binacional” con Jinetes de Chile, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y La Pampa.

Este espectáculo se une con la presencia de numerosos artistas en el escenario mayor del predio municipal, lo que genera un atractivo superior durante la temporada de verano en la localidad.



Los desafíos serán en categorías Crina, Gurupa y Bastos, montas de petisos y Broche de Oro en Gurupa y bastos, con tropillas provenientes de Buenos Aires y Neuquén, Maidana, Margueliche y Cherqui en el campo durante el día, sumado a la expectativa de jineteadas nocturnas.



En música se destaca la presentación en cada una de las cinco jornadas, de grupos de danza de toda la provincia, de grupos de danza, junto a intérpretes de la localidad, sumándose de la región y de nivel nacional, que dan la particularidad de alcanzar gran repercusión en diferentes niveles.



Los antecedentes señalan que masivamente durante y posteriormente a este encuentro, se eleva notoriamente la cantidad de visitantes, que disfrutan de la particular belleza paisajística, natural y productiva que tiene Gualjaina, como destino turístico emergente.



Paseos y diversión



Desde el Cerro La Ventana en el Valle del Río Gualjaina, pesca deportiva en la confluencia de los ríos del mismo nombre y Lepá o el propio Río Chubut.



En el mismo radio se encuentran dos viñedos y bodegas que han transformado la vida productiva de la localidad.

"Cielos de Gualjaina” abre sus puertas para sumarse a esta gran celebración del pueblo con una propuesta enoturística única en la Patagonia profunda.



Ubicada en la confluencia de los ríos Lepa y Gualjaina, la bodega y viñedo nacen del cruce entre naturaleza, trabajo artesanal y una fuerte identidad territorial.



Durante los cinco días del festival, la bodega ofrecerá rondas de visitas guiadas al viñedo y a la bodega, con valor promocional, pensadas tanto para quienes llegan por primera vez, como para quienes desean conocer de cerca, cómo se hace vino en Gualjaina.



Además, quienes lo deseen podrán sumar distintas experiencias:



Degustación de tres etiquetas con maridaje o simplemente una copa de vino acompañada por una tabla de quesos, disfrutada en el viñedo, al aire libre, rodeados de paisaje y silencio.



“Cielos de Gualjaina” propone así un alto en el camino del festival: una experiencia sensorial que une vino, tierra y cultura, acompañando al Festival del Jinete y el Folklore como expresión viva de la identidad de Gualjaina.



Naturalmente en la ocasión el visitante suma la visita ineludible a Piedra Parada, como Área Natural Protegida, que incluye el imponente Cañadón La Buitrera, la máxima expresión de la naturaleza en estado puro, siendo uno de los destinos geológicos y de aventura más destacados de la Meseta Central del Chubut en Patagonia.

SL

