10°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 04 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
04 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Un puma se pasea por un barrio privado y nadie se atreve a salir de sus casas

El animal fue detectado por las cámaras de seguridad y generó temor entre los vecinos. Operativo de vigilancia para tratar de localizarlo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un puma silvestre apareció en un barrio privado de la localidad bonaerense de Hudson generando temor entre los vecinos que se encuentran en alerta luego de que el animal fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

 

Según se supo, luego de alertar acerca de la presencia del puma en el country que se encuentra en el partido de Berazategui, las autoridades llevaban a cabo operativos de vigilancia para intentar localizarlo y poder garantizar la seguridad del animal y de los vecinos.

 

En tanto, la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires le solicitó cautela a la población para evitar situaciones de riesgo o intentos de daño al animal, mientras que se les indicó a los vecinos que, en caso de ver al puma, reportarlo a los canales oficiales, el de Emergencias 911 y el de Defensa Civil 103.

 

Además, trascendió que en el lugar se encontraban trabajando equipos de las áreas de fauna, seguridad y Defensa Civil que realizaban guardias en la zona costera de Hudson. Mientras nadie se atreve a salir de su casa por temor a un ataque del felino. Hasta el momento no pudieron atraparlo.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Cuándo depositan los haberes a jubilados y empleados públicos en actividad?
2
 Voraz incendio en El Hoyo: El fuego avanzó sobre una vivienda
3
 Conmoción en Puerto Madryn: Falleció un turista estadounidense a bordo de un crucero
4
 Capacitación en Esquel: Abren las inscripciones para talleres de poda de árboles
5
 Conflicto universitario: el jueves definen el plan de lucha en la UNPSJB
1
 Condena de prisión efectiva por robo en El Maitén
2
 Vecinas reclaman soluciones por problemas de agua en Río Percy
3
 Gabriel Palatchi llega a la Comarca Andina con su Piano Tour Patagonia
4
 Reclamo en CORFO: trabajadores de la Regional Oeste exigen equidad salarial
5
 Entrecerros y Etra Circo se entrecruzan en un espectáculo este sábado
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -