Un puma se pasea por un barrio privado y nadie se atreve a salir de sus casas

Un puma silvestre apareció en un barrio privado de la localidad bonaerense de Hudson generando temor entre los vecinos que se encuentran en alerta luego de que el animal fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Según se supo, luego de alertar acerca de la presencia del puma en el country que se encuentra en el partido de Berazategui, las autoridades llevaban a cabo operativos de vigilancia para intentar localizarlo y poder garantizar la seguridad del animal y de los vecinos.

En tanto, la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires le solicitó cautela a la población para evitar situaciones de riesgo o intentos de daño al animal, mientras que se les indicó a los vecinos que, en caso de ver al puma, reportarlo a los canales oficiales, el de Emergencias 911 y el de Defensa Civil 103.

Además, trascendió que en el lugar se encontraban trabajando equipos de las áreas de fauna, seguridad y Defensa Civil que realizaban guardias en la zona costera de Hudson. Mientras nadie se atreve a salir de su casa por temor a un ataque del felino. Hasta el momento no pudieron atraparlo.