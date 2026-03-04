Vecinas reclaman soluciones por problemas de agua en Río Percy

María Elisa Luppi y Sandra Utrera, vecinas de Alto Río Percy, volvieron a reclamar respuestas ante los problemas de abastecimiento de agua que afectan al sector. “Es reiterativo nuestro tema: agua y caminos. Son los que realmente nos preocupan muchísimo”, señaló Luppi.

Según detalló, “tenemos 10 familias, por lo menos, que están sin agua, literal, sin agua”, en una zona donde antiguamente funcionaba una red alimentada por una vertiente que hoy está seca.

Tras reunirse con el intendente, las vecinas informaron que mañana llegará un camión cisterna para cargar los tanques de las familias afectadas. Además, se instalará de manera transitoria un tanque en una zona alta que actuará como cisterna para abastecer esa red hoy inactiva. “Necesitamos encontrar una solución para ahora”, remarcó Luppi, aunque aclaró que el objetivo es una respuesta de fondo: “Que realmente abastezca a los que estamos y a los que vendrán”.

También explicó que en la red principal —a la que están conectadas 55 familias— aún restan cinco conexiones y se revisarán monturas y empalmes defectuosos. “Hay vecinos que, aun conectados, no tienen agua. Pensamos que puede ser porque se han roto las conexiones o están mal colocadas”, indicó.

Sandra Utrera describió su caso puntual: “Tengo problemas desde que se hizo la conexión. Cuando mis vecinos tienen agua, yo no”. Aseguró que advirtió fallas en la instalación: “Vi que quedó mal mi manguera, pero la taparon igual. Si el caño no está lleno, nunca va a llegar agua a mi casa”.

Ambas señalaron que aguardarán el cumplimiento de los anuncios. “Si se cumple, sí estamos contentas. Hay que esperar”, concluyeron.

R.G.