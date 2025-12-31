Ya están en venta los pasajes para la primera salida de La Trochita del año

El Viejo Expreso Patagónico anunció la venta de pasajes para su primera salida del 2026.

Este sábado 3 de enero, en su habitual horario de check in de las 9 de la mañana y saliendo de la Estación Esquel a las 10 horas, el recorrido Esquel-Nahuelpan ya tiene en venta sus pasajes en la pagina oficial de La Trochita.

Se trata de un recorrido que insume en total 3 horas, de las cuales una se aprovecha para visitar la feria organizada por los miembros de la comunidad mapuche tehuelche NahuelPan, así como una feria de artesanos que llega junto al tren.



En el trayecto los guías de La Trochita cuentan su historia, pero además suele haber algún músico que recorre los vagones, en uno de los cuales funciona una pequeña cafetería.

Además de las ferias, en la Estación Nahuel Pan se puede visitar el Museo de Culturas Originarias en el que se puede conocer no solo la historia de la comunidad local, sino también aspectos generales de la historia de los pueblos mapuche y tehuelche que habitan la región.



Asimismo, es posible consultar allí por alternativas de turismo rural comunitario.

Salida desde El Maitén

También, el tren tiene su salida desde la ciudad que tiene la Fiesta del Tren a Vapor, El Maitén, el mismo sábado con check in a las 13 horas y salida a las 14 horas rumbo a Ingeniero Thomae.

El viaje tiene una duración aproximada de 3 hs. El tren se detiene en el puente sobre el Río Chubut, donde los pasajeros pueden descender para tomar fotografías de la postal típica de la localidad.



El servicio cuenta con guiados donde se describe la historia, datos técnicos y distintos tipos de consultas sobre este tren histórico.

