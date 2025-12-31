Sol y temperaturas veraniegas para el cierre del 2025 en la ciudad

Hoy martes 31 de diciembre en Esquel presentará una mañana fresca de 11°C que rápidamente se transformará en una tarde calurosa con una máxima de 27°C a las 17:00. La característica principal del día será el cielo mayormente soleado y un índice de radiación ultravioleta que alcanzará niveles extremos (11+) a las 14:00, por lo que la protección solar será indispensable.

Hacia la noche de Año Nuevo, las condiciones serán óptimas para reuniones al aire libre, ya que se espera un cielo despejado con una temperatura de 19°C y vientos moderados del oeste. Durante gran parte del día, las ráfagas del sudoeste oscilarán entre los 37 y 52 km/h, perdiendo fuerza al finalizar la jornada para recibir el 2026 con tiempo estable.



T.B