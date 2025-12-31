AFA bajo la lupa: revelan circuito de dinero oculto y contratos de la Selección

La situación judicial en torno a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha alcanzado un punto de máxima tensión. En las últimas horas, la Justicia Federal dictó una resolución de alto impacto: el levantamiento formal del secreto fiscal, bursátil y bancario de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la entidad. Esta medida busca desentramar la ruta de fondos que, según las sospechas de los investigadores, podrían haber sido desviados mediante maniobras financieras complejas.⁣

La decisión judicial se aceleró tras detectar movimientos sospechosos vinculados al manejo de activos de la AFA y su presunta conexión con empresas radicadas en el exterior. Con esta apertura de registros, el juzgado pretende determinar con precisión el origen y el destino de millonarias sumas de dinero bajo la lupa.

El factor Faroni y el episodio en Aeroparque

En el centro de esta red se encuentra Javier Faroni, titular de una empresa estadounidense y actual directivo en Aerolíneas Argentinas. Recientemente, las fuerzas de seguridad llevaron adelante un allanamiento en su vivienda particular como parte de la investigación de lo que los peritos definen como un "circuito oculto de dinero".⁣

Faroni protagonizó un episodio de extrema tensión en el Aeroparque Jorge Newbery que resultó determinante para la causa. Al ser interceptado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el funcionario intentó deshacerse de su teléfono celular. Para los investigadores, este gesto fue una maniobra clara para destruir evidencia crucial sobre los vínculos contractuales entre la firma que lidera en Estados Unidos y la AFA.

Contratos de la Selección y sospechas de lavado

El expediente judicial se enfoca en una hipótesis central: si la estructura societaria de Faroni funcionaba realmente como una pantalla para el cobro de comisiones indebidas o para el lavado de activos provenientes de los lucrativos contratos comerciales de la Selección Argentina.

Objetivo de la Justicia: Reconstruir la ruta del dinero sustraído del control oficial de la AFA.

Medidas actuales: Cruce de datos entre los dispositivos secuestrados y la documentación contable hallada en los últimos operativos.

Alcance: La investigación busca determinar si los fondos de la entidad madre del fútbol nacional terminaron en manos privadas mediante este esquema oculto.

Con el patrimonio de Tapia ahora expuesto ante los peritos contables, la causa entra en una etapa de definiciones que podría comprometer seriamente a la cúpula del fútbol nacional y a sus socios comerciales externos.



T.B