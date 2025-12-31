Dos allanamientos en Esquel por venta ilegal de pirotecnia

La Municipalidad de Esquel, a partir de denuncias recibidas por la venta ilegal de pirotecnia en distintos sectores de la ciudad, dio aviso a la División de Investigaciones de la Policía del Chubut, lo que permitió avanzar en las investigaciones y concretar dos allanamientos con resultados positivos.

Los procedimientos se llevaron a cabo a partir de las 19:15 horas, en el marco de una investigación judicial autorizada por el Juzgado Penal interviniente. Uno de los allanamientos se realizó en un domicilio ubicado sobre calle Río Negro al 200, mientras que el segundo tuvo lugar en un inmueble situado en Pasaje Acuña al 2300.

Como resultado de las diligencias, se procedió al secuestro de una importante variedad de elementos de pirotecnia que se encontraban en infracción a la normativa vigente, entre ellos cajas de estallidos, bengalas, cañitas, morteros, volcanes, bombas de estruendo, luces de distintos tipos y otros artefactos de uso prohibido.

En ambos operativos participó personal de la Municipalidad de Esquel, a través de la dirección General de Inspecciones, que labró las correspondientes actas de infracción a los responsables de los domicilios allanados, en cumplimiento de las ordenanzas municipales que regulan la comercialización y el uso de pirotecnia.

Desde el municipio se destacó el trabajo articulado y coordinado con la Policía del Chubut, así como la importancia de las denuncias realizadas por vecinos que permiten intervenir de manera rápida y efectiva ante este tipo de situaciones.

En esta oportunidad, los operativos fueron acompañados por la subsecretaria de Gobierno, Marcelina Angiorama; el director general de Inspecciones, Mario González; el jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil; la subjefa de la Unidad, Carolina Pauli y los jefes de ambas comisarías de la ciudad: Emir Azócar y Fernando Álvarez.

R.G.