La UNPSJB planteó su agenda de trabajo 2026 junto a Trevelin

El día lunes, la Delegada Zonal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, abogada María de las Nieves González, junto al Subsecretario de Extensión Universitaria, abogado Alexis Pantaenius, se reunieron con la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Trevelin, Sandra Muñoz.

Durante el encuentro se avanzó en la agenda de trabajo interinstitucional 2026, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento a la comunidad trevelinense a través de profesionales de las distintas Facultades de la Universidad.

Cabe destacar que, en “El Pueblo del Molino”, la UNPSJB desarrolla desde hace 12 años propuestas de extensión mediante los talleres UPAMI, con una activa participación de personas adultas mayores.

SL