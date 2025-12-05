13°
05 de Diciembre de 2025
Trabajadores atados, tiroteo en plena calle y un tiro en la pierna: el golpe comando que no fue

Conmoción en Caleta Olivia por un intento de asalto a un comercio mayorista. Un grupo ingresó con varias armas de fuego. La llamada del gerente y el posterior enfrentamiento.
Un nuevo episodio de extrema violencia vuelve a poner a Caleta Olivia en el centro del debate y alerta de la comunidad y de las autoridades: un “grupo comando” de cuatro delincuentes intentó asaltar a un conocido mayorista, portando armas de fuego.

 

El grave hecho ocurrió este jueves por la tarde-noche en  la sucursal de Diarco. Allí, los ladrones ingresaron armados y amenazaron a los empleados, a quienes redujeron y les colocaron precintos en sus manos para dejarlos inmovilizados.

 

A todo esto, el gerente del local logró alertar a la Policía, frustrando así el golpe delictivo. Las autoridades llegaron en minutos y hubo una persecución y enfrentamiento con los maleantes. Uno de ellos apuntó con un arma a un efectivo, quien respondió utilizando su pistola reglamentaria e hiriéndolo en una de sus piernas. Fue detenido, al igual que otro cómplice. Mientras que otros dos miembros de la banda lograron huir.

 

La Policía montó un operativo cerrojo que continúa desarrollándose para dar con los delincuentes. El episodio dejó a los trabajadores conmocionados y a la comunidad caletense, una vez más, preocupada por la creciente escalada de hechos delictivos.

 

 

