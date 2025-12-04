16°
04 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Entre copa y copa, bebieron tanto que se desconocieron: uno acuchilló a otro

Ocurrió en Comodoro Rivadavia. Dos hombres comenzaron a tomar bebidas alcohólicas y discutieron. En un momento uno resultó herido de arma blanca. El agresor fue detenido 
Un hecho de sangre ocurrió este miércoles a la noche en un domicilio de Comodoro Rivadavia, cuando una reunión de copas terminó con un hombre acuchillado.

 

Todo se desarrolló cerca de las 20:45, cuando personal policial de la Comisaría Quinta que realizaba patrullaje preventivo en Barrio Moure, pudo observar sobre Marinero López, una pelea en plena calle entre dos sujetos mayores edad.

 

Los uniformados notaron que uno de los revoltosos, con claras señales de estar herido, se dirigía raudamente hacia su domicilio particular, siendo perseguido por el otro pendenciero.

 

Rápidamente los agentes del orden detuvieron al agresor y pudieron comprobar que la otra persona, tenía una herida de arma blanca debajo de su axila izquierda.

 

El vecino herido relató a la Policía que durante un encuentro de bebidas alcohólicas y entre copas y copas, se inició una acalorada discusión entre ambos en el interior de su inmueble, lo que derivó en una pelea en la vía pública, lugar donde el detenido le había pegado una puñalada. Todo hace presumir que la importante cantidad de alcohol que ambos bebieron hizo que en un momento se desconocieron y comenzara la pelea que terminó en el hecho de sangre.

 

 

