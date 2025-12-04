13°
Jueves 04 de Diciembre de 2025
04 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Bomberos y policía trabajan en principio de incendio en terreno baldío de Esquel

La emergencia se registra en la intersección de la calle Don Bosco y Pasaje Pudu Pudu. Se presume que el fuego se extendió a partir de una quema de pastizales.
Por Redacción Red43

Un principio de incendio ha generado la movilización de equipos de emergencia en Esquel, en la intersección de la calle Don Bosco y Pasaje Pudu Pudu. El suceso se desarrolla en un terreno baldío de la zona.

 

Según la información preliminar, el fuego se habría originado a partir de una quema de pastizales que, por causas que se investigan, se extendió sin control.

 

Acción de los equipos de emergencia

En el lugar ya se encuentran trabajando activamente la Policía Segunda y una unidad de Bomberos Voluntarios. Los esfuerzos se centran en contener las llamas y evitar que se propaguen a propiedades o zonas aledañas.

 

La situación se encuentra en desarrollo y se esperan más detalles sobre la extinción total del fuego y las posibles causas que llevaron a la extensión de la quema de pastizales. Se recomienda a los vecinos de la zona evitar acercarse al lugar para permitir el trabajo fluido del personal de emergencia.

 

 

