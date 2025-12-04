17°
Jueves 04 de Diciembre de 2025
Publicaron una lista de hombres y mujeres infieles, se volvió viral, estalló la polémica y empezó una “guerra”

Comenzó con un archivo femenino de “advertencias”. Pero después los hombres contestaron. Comentarios ofensivos y acusaciones con poco sustento. 
La infidelidad siempre ha sido tema de conversación intensa, pero en tiempos de redes sociales alcanza niveles inesperados como este nuevo y polémico ‘trend’ de exponer nombres de hombres infieles.

 

Se presenta como un archivo tipo Excel, con acceso abierto, donde cualquiera puede agregar información: nombres completos, distritos o zonas, edad, ocupación, fotos, enlaces a redes sociales e incluso supuestas “pruebas” del engaño.

 

Para algunas personas, la idea detrás de este registro es crear una advertencia colectiva —una forma de “alertar” a otras posibles parejas.

 

El fenómeno se hizo popular inicialmente en Perú con un archivo conocido como “La lista negra”

 

El caso chileno llegó mucho más lejos. Lo que comenzó como un archivo femenino de advertencias derivó en una respuesta masculina que desató lo que los medios llamaron “la guerra de los Excel”.

 

Hombres elaboraron sus propias listas con nombres de mujeres acompañadas de comentarios ofensivos o acusaciones sin sustento. La confrontación se viralizó en Facebook, WhatsApp, TikTok y otras plataformas, multiplicando rumores, capturas de pantalla y debates sobre la veracidad de las acusaciones.

 

Fuente: La Prensa Austral

 

 

 

 

 

