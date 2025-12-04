Ciclista sufrió una caída y fue trasladado al hospital

Un hombre debió ser asistido y trasladado al Hospital de Área de El Bolsón luego de sufrir una caída en bicicleta durante la tarde del miércoles. El hecho ocurrió alrededor de las 19:35 hs, cuando el 911 alertó a Bomberos Voluntarios sobre el accidente registrado en la intersección de calle San Martín y Curruhuinca.

Según informaron desde el cuartel, el ciclista se habría caído al perder el control de la bicicleta, golpeándose la cabeza contra el suelo. Minutos después del aviso, personal de emergencias acudió al lugar para brindar asistencia inicial mientras se solicitaba apoyo médico.

Finalmente, la ambulancia del hospital trasladó al hombre para una evaluación más detallada y atención profesional.

