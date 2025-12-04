17°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 patagonia
04 de Diciembre de 2025
patagonia |
Por Redacción Red43

Agredió a su novia de madrugada y se lo confesó a su hermana: “La apuñalé, ayúdame”

La víctima fue encontrada por la policía en un charco de sangre. Pero se recupera porque las lesiones fueron en las piernas. El agresor fue detenido. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La violencia golpea de lleno a la localidad de Caleta Olivia este miércoles 3 de diciembre, al conocerse un gravísimo hecho de violencia de género que terminó con una mujer herida con arma blanca que ahora mismo se encuentra internada en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”. La situación ocurrió a horas de la madrugada e intervino personal de la Comisaría Tercera, de acuerdo a lo que se conoció.

 

Según información recabada, a través de consultas a la Policía de Santa Cruz, el caso ocurrió en una vivienda de la calle Los Antiguos y fue alertada por la hermana del presunto responsable que, ante la confesión “la apuñalé, ayudame“, se comunicó erróneamente con la Comisaría de Puerto Santa Cruz para pedir intervención en la vivienda.

 

La mujer en cuestión fue encontrada en un charco de sangre e inconsciente, por lo que fue llevada de manera urgente al centro de salud. Fuentes de la Dirección General Regional Norte le informaron a este medio que la chica se encuentra internada y fuera de peligro, dado a que la lesión se produjo en una de sus piernas.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ser médico en Patagonia
2
 El Aeropuerto de Esquel quedó fuera del plan de inversión nacional de US$500 millones
3
 Agredió a su novia de madrugada y se lo confesó a su hermana: “La apuñalé, ayúdame”
4
 Cecilia Antón asumió como la nueva directora de Cultura Esquel
5
 Publicaron una lista de hombres y mujeres infieles, se volvió viral, estalló la polémica y empezó una “guerra”
1
 La silla no es un límite
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -