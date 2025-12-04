Agredió a su novia de madrugada y se lo confesó a su hermana: “La apuñalé, ayúdame”

La violencia golpea de lleno a la localidad de Caleta Olivia este miércoles 3 de diciembre, al conocerse un gravísimo hecho de violencia de género que terminó con una mujer herida con arma blanca que ahora mismo se encuentra internada en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”. La situación ocurrió a horas de la madrugada e intervino personal de la Comisaría Tercera, de acuerdo a lo que se conoció.

Según información recabada, a través de consultas a la Policía de Santa Cruz, el caso ocurrió en una vivienda de la calle Los Antiguos y fue alertada por la hermana del presunto responsable que, ante la confesión “la apuñalé, ayudame“, se comunicó erróneamente con la Comisaría de Puerto Santa Cruz para pedir intervención en la vivienda.

La mujer en cuestión fue encontrada en un charco de sangre e inconsciente, por lo que fue llevada de manera urgente al centro de salud. Fuentes de la Dirección General Regional Norte le informaron a este medio que la chica se encuentra internada y fuera de peligro, dado a que la lesión se produjo en una de sus piernas.