Una madre desalmada: juntó más de 3 millones de pesos para la fiesta de egresados y desapareció

Un caso de estafa —que supera los 3 millones de pesos— sacude a la comunidad educativa del Secundario Nº 17 de Río Gallegos. En redes sociales trascendió que una madre de una estudiante de 5º año, identificada con las iniciales L.G.B., tenía a su cargo la recaudación para la cena de egresados y, a pocos días del evento, los demás padres descubrieron que el dinero no se encontraba, gran parte del servicio no se había pagado y la mujer había “desaparecido”.

La situación afecta especialmente al curso 5C, integrado por 26 estudiantes. Este grupo quedó en una instancia crítica: la plata debió ser abonada este mismo jueves y el festejo estaba previsto para el próximo sábado, por lo que sus familias apelaron a la solidaridad de los vecinos para poder cubrir la jornada luego del indignante episodio.

Lorena Ñanco, mamá de uno de los alumnos damnificados confirmó que hasta julio figuraban todos los pagos registrados, aunque posteriormente faltó un total de más de 3 millones de pesos. La madre señalada admitió que no tiene el dinero: “La hija no tiene la culpa”.

Según relató Ñanco, la organización había elegido a esta mamá para que recibiera y abonara los fondos en el salón contratado. Sin embargo, la mujer dejó de presentarse con la plata. La mujer detalló: “Nosotros hace ya casi un año que estamos preparando toda la organización de este evento. Los chicos decidieron hacer la cena con los tres quintos juntos. Entonces, en ese momento se habló y se armó una comisión donde había dos mamás representantes de cada quinto: A, B y C”.

Luego explicó: “La situación particular nos está pasando hoy a quinto C –que son 26 alumnos y 26 familias– es que había dos mamás en la comisión y una era la que declaraba todos los ingresos, todos nuestros fondos mes a mes en el lugar que decidimos contratar para hacer el tremendo evento. ¿Qué pasó? Hasta julio están registrados todos los pagos. El problema surgió de julio hasta octubre…todos los papás con sumo esfuerzo juntaron el dinero e iban entregándole a esta mamá los fondos para que ella lo fuera declarando en el evento y en octubre tener paga toda la fiesta”.

La previsión era llegar con todo listo en octubre. “El domingo nos desayunamos, cuando falta una semana para el evento, que el catering que ofrece la fiesta se encuentra con que no se habían declarado los pagos de un montón de personas, que eran precisamente de quinto C (…) quinto A y B no están teniendo problemas”, añadió.

También subrayó que “la plata que falta son $3.640.000. Y ese es el monto que debíamos entregar este jueves“, al tiempo que valoró: “Yo sí quiero destacar que siempre tuvo muy buena predisposición la empresa de catering. Y la otra mamá que representa a 5C siempre estuvo presente también”.

Ñanco lamentó que confiaron en L.G.B., pero aseguró que “ella a la vez manipulaba a la otra mamá, que iba a manejar todo, pero en realidad hoy lo que nos urge es poder juntar el dinero. Ya nosotros como padres haremos la denuncia que corresponde. Pero hoy la realidad nos apremia y si bien hay papás que cancelaron todas sus tarjetas, nos estamos uniendo como grupo y estamos largando una campaña a ver si podemos conseguir el dinero”.

