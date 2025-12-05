13°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 pais
05 de Diciembre de 2025
pais |
Por Redacción Red43

Tragedia por un borracho que iba a 100 kilómetros por hora: mató a una nena de 13 y dejó grave a su hermano de 10

Conducía un auto de alta gama en total estado de ebriedad. Al chico lo arrastró 70 metros y se encuentra internado en estado crítico. Una escuela en lágrimas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hombre que manejaba en estado de ebriedad y a 100 kilómetros por hora atropelló y mató a una nena de 13 años y dejó herido de gravedad a su hermano de 13 a quien arrastró 70 metros. El conductor del vehículo implicado, un BMW, fue identificado como L.G.W., de 31 años. Fuentes policiales indicaron que el impacto se produjo mientras los menores de edad transitaban por la esquina mencionada, y el automóvil circulaba a una velocidad estimada superior a los 100 kilómetros por hora, según las pericias preliminares.

 

La intensidad del impacto arrastró a los hermanos aproximadamente 70 metros. La nena de 13 años sufrió lesiones que le causaron la muerte en el lugar del hecho. Su hermano, de 10 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Malargüe con fracturas expuestas, y posteriormente derivado al Hospital Notti debido a la gravedad de su cuadro, donde permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

 

El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado positivo. Las autoridades policiales confirmaron que la extensa frenada del vehículo, que superó los 100 metros, es un indicio de la alta velocidad a la que circulaba el automóvil al momento del incidente, excediendo los 100 kilómetros por hora.

 

La escuela a la que asistían los hermanos emitió un comunicado en el que expresaba su acompañamiento a la familia y solicitaba oraciones por la recuperación de Renzo Piñol, el menor de edad internado.

 

El texto señalaba: "Hoy toda nuestra comunidad educativa quiere acompañar con profundo cariño a Renzo Piñol, alumno de nuestra escuela, quien se encuentra atravesando un momento de mucha delicadeza en su salud". Agregaron: "Enviamos nuestra fuerza a él y a su familia, deseando que pronto pueda recuperarse. Acompañamos con respeto, afecto y disposición en todo lo que la familia necesite".

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
2
 Bomberos y policía trabajan en principio de incendio en terreno baldío de Esquel
3
 Ciclista sufrió una caída y fue trasladado al hospital
4
 Un hombre amenazó a su pareja y desató un incendio antes de agredir a policías
5
 Operativo “Escudo Ecológico”: Secuestraron herramientas, plantas de marihuana y hasta una lancha
1
 La silla no es un límite
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -