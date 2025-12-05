Tragedia por un borracho que iba a 100 kilómetros por hora: mató a una nena de 13 y dejó grave a su hermano de 10

Un hombre que manejaba en estado de ebriedad y a 100 kilómetros por hora atropelló y mató a una nena de 13 años y dejó herido de gravedad a su hermano de 13 a quien arrastró 70 metros. El conductor del vehículo implicado, un BMW, fue identificado como L.G.W., de 31 años. Fuentes policiales indicaron que el impacto se produjo mientras los menores de edad transitaban por la esquina mencionada, y el automóvil circulaba a una velocidad estimada superior a los 100 kilómetros por hora, según las pericias preliminares.

La intensidad del impacto arrastró a los hermanos aproximadamente 70 metros. La nena de 13 años sufrió lesiones que le causaron la muerte en el lugar del hecho. Su hermano, de 10 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Malargüe con fracturas expuestas, y posteriormente derivado al Hospital Notti debido a la gravedad de su cuadro, donde permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado positivo. Las autoridades policiales confirmaron que la extensa frenada del vehículo, que superó los 100 metros, es un indicio de la alta velocidad a la que circulaba el automóvil al momento del incidente, excediendo los 100 kilómetros por hora.

La escuela a la que asistían los hermanos emitió un comunicado en el que expresaba su acompañamiento a la familia y solicitaba oraciones por la recuperación de Renzo Piñol, el menor de edad internado.

El texto señalaba: "Hoy toda nuestra comunidad educativa quiere acompañar con profundo cariño a Renzo Piñol, alumno de nuestra escuela, quien se encuentra atravesando un momento de mucha delicadeza en su salud". Agregaron: "Enviamos nuestra fuerza a él y a su familia, deseando que pronto pueda recuperarse. Acompañamos con respeto, afecto y disposición en todo lo que la familia necesite".