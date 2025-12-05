13°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 pais
05 de Diciembre de 2025
pais |
Por Redacción Red43

Escándalo frente al aula cuando una pareja tenía sexo ante la mirada de alumnos y docentes

Debieron suspender las actividades para resguardar a los chicos. Tuvo que intervenir personal de seguridad para poner un poco de control a la escena. La pareja se retiró y las clases continuaron aunque con un poco de incomodidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un escándalo se desató en Santiago del Estero cuando una pareja fue descubierta mientras mantenía relaciones sexuales dentro de la Casa del Bicentenario de La Banda y frente a un aula repleta de alumnos.

 

Todo comenzó cuando los estudiantes, que participaban de una clase de computación, notaron movimientos extraños en una de las ventanas internas del complejo.

 

Al acercarse, advirtieron que un hombre de 25 años y una joven de 18 estaban en pleno acto íntimo, completamente expuestos al sector donde se encontraban alumnos y docentes.

 

La directora de la institución fue alertada y decidió actuar. Según señalaron desde el establecimiento, la situación generó desconcierto entre los presentes y obligó a suspender momentáneamente las actividades para resguardar a los estudiantes.

 

De manera urgente, la autoridad activó el sistema de Alerta Banda, un mecanismo municipal que centraliza emergencias y coordina la intervención de personal de seguridad. La llamada permitió que agentes especializados llegaran pocos minutos después para detener la exposición pública y controlar la escena.

 

Cuando llegó el personal municipal, confirmó que los jóvenes estaban en un sector accesible y a la vista de cualquiera que circulara por el edificio. Tras identificarlos, les ordenaron retirarse de inmediato, con el objetivo de evitar agitaciones dentro del aula y preservar el bienestar emocional de los alumnos.

 

La intervención permitió bajar la tensión, aunque el impacto del episodio se extendió durante el resto de la jornada. Directivos y docentes expresaron su malestar por lo que calificaron como una “vulneración del espacio institucional” y una falta de respeto hacia un ámbito dedicado exclusivamente a la educación y la formación profesional.

 

“Fue una situación totalmente inapropiada y lamentable, más aún porque se estaba desarrollando una actividad formal con alumnos”, indicaron desde la Casa del Bicentenario. La indignación se mezcló con la preocupación por la necesidad de reforzar las medidas internas de control.

 

Desde el municipio destacaron la rápida respuesta del sistema de seguridad y subrayaron que, gracias a la intervención inmediata, no se registraron incidentes adicionales.

 

Sin embargo, el episodio dejó un clima de incomodidad entre los participantes del programa de capacitación y el personal de la institución, que aún intenta procesar lo ocurrido.

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
2
 Bomberos y policía trabajan en principio de incendio en terreno baldío de Esquel
3
 Ciclista sufrió una caída y fue trasladado al hospital
4
 Un hombre amenazó a su pareja y desató un incendio antes de agredir a policías
5
 Operativo “Escudo Ecológico”: Secuestraron herramientas, plantas de marihuana y hasta una lancha
1
 La silla no es un límite
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -