Un hombre amenazó a su pareja y desató un incendio antes de agredir a policías

Un hombre fue imputado por hechos ocurridos el 18 de octubre de 2025 en un domicilio de El Bolsón, donde habría amenazado a su entonces pareja y agredido a dos efectivos policiales que acudieron al lugar tras un llamado al 911. Así lo expuso la fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos, en la cual se dispuso además una medida cautelar para proteger a la víctima.

Amenazas, fuego dentro de la vivienda y agresión a la policía

Según la acusación presentada por la fiscal adjunta, el imputado (quien actualmente reside en otra provincia) habría amenazado a su pareja dentro de la casa y encendido fuego en un recipiente, quemando ropa y otros objetos. La acción generó preocupación por el riesgo que podía provocar dentro del domicilio.

Tras el aviso al 911, personal policial llegó al lugar. Allí, de acuerdo con lo expuesto, el hombre insultó y amenazó a los efectivos y posteriormente ejerció violencia física contra dos de ellos, quienes resultaron con lesiones leves documentadas en informes médicos.

Evidencias presentadas por la fiscalía

Para sostener la acusación, la fiscalía enumeró actas policiales, denuncias de la víctima y de los policías afectados, un informe de salud mental, material fotográfico y evaluaciones médicas (incluidas del centro de salud Intecnus). También se mencionó una resolución previa del Juzgado de Paz que dispuso su exclusión del domicilio y la prohibición de acercamiento.

Postura de la defensa

La Defensa Pública Penal señaló que el imputado no declararía en esta etapa procesal. Manifestó que su representado tiene una versión distinta de los hechos y afirmó que habría sido golpeado durante el procedimiento policial, por lo que recibió atención médica y psicológica. La defensora adjunta mencionó hematomas, dolores y molestias persistentes, y aclaró que discrepa con la teoría del caso presentada por la fiscalía.

Cargos y plazo de investigación

El Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos bajo las figuras de amenazas simples y atentado agravado contra la autoridad (artículos 45, 149 bis y 238 inciso 4 del Código Penal). Asimismo, fijó un plazo de investigación penal preparatoria hasta el 4 de mayo de 2026, por un período de cinco meses, tal como solicitaron y acordaron las partes.

Medida cautelar y contexto de violencia de género

En cuanto a las medidas cautelares, el juez impuso la prohibición de contacto por cualquier vía con la víctima, medida que se mantendrá vigente hasta el 4 de mayo de 2026. La fiscalía fundamentó el pedido en que los hechos denunciados ocurrieron en un contexto de violencia de género y que la víctima se encontraba sin contención familiar en la localidad.

