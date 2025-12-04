16°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 pais
04 de Diciembre de 2025
pais |
Por Redacción Red43

Cinco puñaladas en el cuello y un año prófuga: cayó “Cachorra”, la viuda negra asesina

Tiene 29 años y fue cómplice del salvaje crimen de un excombatiente de Malvinas. Estuvo refugiada en un barrio hasta que la policía logró dar con ella.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una mujer de 29 años, que se encontraba prófuga por el crimen de un veterano de la guerra de Malvinas en el barrio porteño de Constitución bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, fue detenida en el partido bonaerense de Lanús.

 

Se trata de Daiana Micaela Vargas, alias “Cachorra”, quien sería la presunta cómplice de su pareja, cuya identidad es Leandro Damián Díaz, un hombre de 35 años arrestado por la Policía de la Ciudad en la provincia de Chaco.

 

Efectivos de la DDI Quilmes localizaron a la implicada en un domicilio de la avenida 9 de Julio entre Pergamino y Luján, Lanús, motivo por el que llevaron a cabo vigilancias encubiertas y concretaron su captura tras constatar que se retiraba del lugar.

 

El crimen ocurrió en junio del 2024 en una vivienda de San Juan al 1300 en Constitución, donde José David Silva fue asesinado de cinco puñaladas en el cuello, mientras que los sospechosos se dieron a la fuga.

 

Vargas quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 de la Ciudad de Buenos Aires por “homicidio”.
Díaz, por su parte, fue detenido tras ser ubicado por personal de la Comisaría 8ª de la Policía de Chaco y la Justicia determinó que no era necesario el traslado al ámbito de la Capital Federal. Quedó alojado en la sede policial mencionada hasta su derivación definitiva al Complejo Penitenciario Federal número 7 de Resistencia.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ser médico en Patagonia
2
 El Aeropuerto de Esquel quedó fuera del plan de inversión nacional de US$500 millones
3
 Construyeron un paraíso en la Comarca Andina y el divorcio lo cambió todo
4
 Golpe comando a concesionaria en Trelew
5
 "Te voy a cag... a tiros”: Condenaron a un vecino por intimidar a otro frente a un comercio
1
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -