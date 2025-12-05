18°
Esquel, Argentina
Sabado 06 de Diciembre de 2025
06 de Diciembre de 2025
Ligeramente nublado y estable: Cómo se presentará el clima en Esquel este sábado

Entérate del clima según el Servicio meteorológico nacional.
Esquel se prepara para un sábado 6 de diciembre con un marcado ascenso de la temperatura, alcanzando valores propios del verano en horas de la tarde. El clima se mantendrá estable y con cielos despejados a parcialmente nublados durante toda la jornada.

 

A pesar de que la madrugada será fría, con una mínima de 6°C y cielo parcialmente nublado, la temperatura comenzará a subir rápidamente.

 

Detalle del Pronóstico para el Sábado:

 

  • Mañana: La temperatura escalará a 12°C. El cielo estará ligeramente nublado y el viento soplará suavemente (7 a 12 km/h).

     

  • Tarde: Será el momento más cálido del día, con una máxima que alcanzará los 24°C. El cielo se mantendrá ligeramente nublado y el viento seguirá siendo leve (7 a 12 km/h).

     

  • Noche: La temperatura descenderá a 19°C. El cielo continuará ligeramente nublado. Se prevé un aumento en la intensidad del viento, que oscilará entre 13 y 22 km/h con dirección predominante del Suroeste (SO).

     

Se descarta completamente la probabilidad de precipitaciones durante todo el día.

 

