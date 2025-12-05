El Centro de Interpretación Istmo Carlos Ameghino reabrió sus puertas

La gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres inauguró este viernes el renovado Centro de Interpretación Istmo Carlos Ameghino, un espacio clave del Área Natural Protegida Península Valdés, fortaleciendo de esta manera la política turística de la provincia.

La inauguración fue encabezada por el ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Diego Lapenna, participando además las subsecretarias de Turismo, Magalí Volpi; y de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo; la gerenta del ANP Península Valdés, María Eugenia Vall; y el presidente de la Fundación Félix de Azara, Adrián Giacchino.

Las autoridades destacaron la importancia de poner en valor las áreas naturales protegidas como política estratégica del Gobierno del Chubut para el desarrollo de la conservación, tal cual lo planteado por el mandatario provincial desde el inicio de su gestión.

Herramienta productiva

Durante su discurso, el ministro Lapenna remarcó el trabajo de los pioneros “quienes comenzaron a hablar de conservación cuando nadie lo hacía. Reconocer a los propietarios de los campos, quienes tenían valor y compromiso por la palabra. Hoy queremos reivindicar a estas personas, poner pasión, ganas y sinceridad”, afirmó.

Además, agregó que “estamos cerca de fin de año y es imposible no ponerse a reflexionar en todo lo que hicimos desde el comienzo de la gestión de nuestro gobernador Ignacio Torres. Y lo que queda claro es que, en estos dos años, trabajamos en el desarrollo del turismo en todo el territorio como herramienta productiva de la provincia, ese es nuestro objetivo”.

“Todo lo que estuvo bien, se sostuvo y seguimos intentando mejorar en muchos aspectos. Porque el turismo no tiene que ver con una persona individual o una bandera política, sino con el trabajo conjunto de todos los que formamos el sector”, remarcó Lapenna.

Por otro lado, la gerenta Vall se mostró agradecida “al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, que nos acompañaron y siempre empujaron para que esto se pueda desarrollar junto al directorio de la Administración Península Valdés”.

“Resulta muy difícil asumir un desafío tan importante como estas obras que desarrollamos a lo largo del año, pero es importante destacar el respaldo de toda la gente del área para que este desafío haya sido posible”, añadió Vall.

Por último, Giacchino, presidente de Fundación Azara explicó el desafío que representa “para la institución acompañar a una provincia pionera en materia de conservación como lo es Chubut. Tras la invitación del Ministerio y de la Administradora del área, nos sentimos honrados de trabajar en un ecosistema que tiene la vara alta, como lo es el Gobierno del Chubut con sus distintos organismos y ONG’s destinados a la conservación”.

“También buscamos ser un puente, donde estas intervenciones que realizamos en Península Valdés, son el puntapié inicial de muchas nuevas experiencias y oportunidades de desarrollo en la región”, finalizó Giacchino.

Obras realizadas

La puesta en marcha del proyecto en los Centro de Interpretación de Punta Norte, de la Isla de los Pájaros y del Istmo, sumado a la cartelería se concretaron mediante un convenio entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, la Administración del ANP Península Valdés y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

Los trabajos incluyeron intervenciones en el edificio, los espacios internos y la propuesta interpretativa.

Además se trató de una renovación edilicia completa con cambio total de pisos, reemplazo de chapas del techo, remoción del entretecho y reconfiguración estructural con nuevas columnas y elementos escenográficos que simulan acantilados.

Asimismo se realizó la reubicación del esqueleto real de ballenato de Ballena Franca Austral, pieza central de la muestra.

Se completó con un nuevo diseño interpretativo: panelería, atriles, guión museológico y réplicas 3D de fauna marina local.

En tanto que también se concretaron espacios temáticos reorganizados: Sala de Geología y Geografía, Sala de la Estepa, Sala de Mamíferos Marinos, Sala de Ballena Franca Austral y Sala de Historia.

También se destaca la incorporación de una nueva pieza destacada: un esqueleto de Ballena Piloto, donado por la empresa Atlas de la Patagonia S.A.

Los trabajos también incluyeron mejoras exteriores: puesta en valor del sendero de estepa e instalación de cartelería interpretativa.

Con esta inauguración se completa el proyecto de recuperación y modernización de tres de los puntos más visitados del ANP Península Valdés, consolidando una propuesta integral de interpretación y educación ambiental destinada a turistas, comunidad local y provincial.

Un trabajo articulado

Todas las acciones se desarrollaron de manera conjunta entre el equipo técnico de la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas, profesionales de la Fundación Azara, especialistas de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, investigadores locales y el equipo de obra dirigido por el arquitecto José Pablo Mehaudy.

El proyecto “Propuesta Interpretativa del ANP Península Valdés” incluyó además el rediseño y rearmado de cartelería indicativa e interpretativa, la puesta en valor de miradores y senderos, y la creación de herramientas innovadoras para mejorar la experiencia de los visitantes. Fue impulsado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y financiado a través del Programa Nacional PROMAR.