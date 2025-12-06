Éxito en la apertura del II Congreso de Medicina Integrativa en Trevelin

Este viernes 5 de diciembre, el Salón Central de Trevelin se convirtió en el epicentro de un diálogo enriquecedor sobre la salud y el bienestar al albergar la primera jornada del Segundo Congreso de Medicina Integrativa. El evento congregó a un diverso público interesado en explorar nuevas perspectivas que fusionan lo tradicional y lo contemporáneo en el ámbito de la salud.

La apertura oficial del Congreso estuvo marcada por la bienvenida a cargo de Verónica Enright, Graciela Pérez Páinelaf y Samanta Rances, quienes subrayaron la relevancia de esta iniciativa como un espacio para la integración de saberes, vital para un abordaje holístico del ser humano.

La mañana ofreció una inmersión en la conexión entre el cosmos y el cuerpo, con la exposición de la médica holística Analía Castro. Su charla sobre Astromedicina y sus correspondencias arquetípicas exploró la fascinante relación entre los cuerpos celestes y el equilibrio energético de las personas.

Continuando con la agenda, la licenciada en nutrición Meli Leguizamón lideró un taller teórico-práctico sumamente útil sobre fermentos para la salud. Los asistentes pudieron adquirir conocimientos prácticos sobre la elaboración y los amplios beneficios de incorporar alimentos probióticos a la dieta diaria.

El broche de oro para esta primera jornada lo puso el médico fisiatra Leandro Astorga. Su ponencia, titulada “Medicina integrativa desde los centros energéticos andinos”, propuso una mirada profunda sobre la salud que amalgama la medicina científica moderna con la vasta sabiduría ancestral de la cosmovisión andina.

El Segundo Congreso de Medicina Integrativa continuará este sábado 6 de diciembre, ofreciendo nuevas actividades y talleres. La invitación es abierta al público, con entrada libre y gratuita en el Salón Central de Trevelin, prometiendo otra jornada de valioso aprendizaje.

