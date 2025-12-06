Q Trail: se realizó la entrega de kits

Hoy por la tarde se llevó a cabo la entrega del kit para lo que será una verdadera fiesta deportiva: el Q-Trail, organizado por Sebastián Luengo. La previa ya se vive con entusiasmo entre los corredores que se preparan para la gran competencia de mañana.

El evento, que celebra su segunda edición, marca el lanzamiento oficial de la Temporada de Verano 2026 en Esquel. La acreditación y entrega de kits se realizó en la Sociedad Rural, un predio que se transformó en un punto de encuentro con feria, artesanos, productores locales y charlas, preparando el ambiente para la competencia.

Sebastián Luengo, organizador de la carrera, celebró el nivel de convocatoria que, una vez más, superará los 500 corredores en los senderos de montaña. La jornada central de la carrera será mañana, domingo, con largadas pautadas a partir de las 7 de la mañana para las distancias de 10, 25 y 45 kilómetros.

Se espera la participación de atletas de elite de la ciudad, quienes se sumarán al desafío de las distancias más exigentes. Luengo adelantó que el predio estará completamente ambientado para recibir a los competidores. La gran fiesta deportiva cerrará la jornada con una ceremonia que incluirá sorteos y la entrega de premios.

E.B.W.