17°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 07 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Q-TrailTrailMontañaEsquelDeportes
06 de Diciembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Q Trail: se realizó la entrega de kits

La segunda edición del Q-Trail se prepara para la corrida: hoy se entregaron los kits a más de 500 corredores que mañana desafiarán distancias de 10, 25 y 45 km. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hoy por la tarde se llevó a cabo la entrega del kit para lo que será una verdadera fiesta deportiva: el Q-Trail, organizado por Sebastián Luengo. La previa ya se vive con entusiasmo entre los corredores que se preparan para la gran competencia de mañana.

 

El evento, que celebra su segunda edición, marca el lanzamiento oficial de la Temporada de Verano 2026 en Esquel. La acreditación y entrega de kits se realizó en la Sociedad Rural, un predio que se transformó en un punto de encuentro con feria, artesanos, productores locales y charlas, preparando el ambiente para la competencia.

 

Sebastián Luengo, organizador de la carrera, celebró el nivel de convocatoria que, una vez más, superará los 500 corredores en los senderos de montaña. La jornada central de la carrera será mañana, domingo, con largadas pautadas a partir de las 7 de la mañana para las distancias de 10, 25 y 45 kilómetros.

 

Se espera la participación de atletas de elite de la ciudad, quienes se sumarán al desafío de las distancias más exigentes. Luengo adelantó que el predio estará completamente ambientado para recibir a los competidores. La gran fiesta deportiva cerrará la jornada con una ceremonia que incluirá sorteos y la entrega de premios.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cáritas Esquel festeja el título de Abogado del voluntario Facundo Montesino
2
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
3
 La Sede Esquel de la UNPSJB celebra la graduación del Profesor Daniel Baigorria en Ciencias de la Educación
4
 Alerta amarilla por temperaturas extremas en Chubut
5
 Relevo de Mando en el Regimiento de Caballería de Exploración 3
1
 La silla no es un límite
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -