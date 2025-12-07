Chubut participó del Diálogo Estratégico sobre Niñez y Adolescencia convocado por UNICEF

La gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, a través del Ministerio de Desarrollo Humano participó del Diálogo Estratégico sobre Niñez y Adolescencia organizado por UNICEF Argentina, en el marco de la visita oficial a Buenos Aires del Director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Roberto Benes.

En representación de la provincia, la ministra de Desarrollo Humano del Chubut, Florencia Papaiani, fue parte del encuentro que se realizó en las oficinas de UNICEF en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reuniendo a representantes institucionales de distintas provincias con el propósito de analizar avances, compartir experiencias y proyectar prioridades de trabajo vinculadas a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante la jornada estuvieron presentes el Representante de UNICEF Argentina, Rafael Ramírez Mesec, equipos técnicos del organismo, y referentes de las provincias de Chubut, Chaco y Córdoba, conformando un espacio federal de intercambio y cooperación interinstitucional.

Los temas abordados incluyeron la reducción de desigualdades, el fortalecimiento de los sistemas de protección integral y la necesidad de impulsar políticas basadas en evidencia que respondan a los desafíos actuales de las infancias y adolescencias en el país.

Diálogo permanente

La ministra Papaiani destacó la importancia de que Chubut forme parte de estos espacios de articulación al indicar que “la agenda de niñez y adolescencia exige diálogo permanente, planificación y compromiso. Para el gobernador Ignacio Torres es fundamental seguir construyendo políticas que garanticen igualdad de oportunidades sin importar el lugar donde vivan nuestros chicos y chicas”, expresó.

El encuentro forma parte del proceso de actualización del Programa País que UNICEF implementa junto a las provincias, reforzando la colaboración estratégica para promover entornos protectores, oportunidades de desarrollo y el pleno ejercicio de derechos de cada niño, niña y adolescente.

R.G.