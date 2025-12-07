23°
Comenzó el Q-Trail en Esquel: 500 corredores dieron inicio a la temporada de verano

Desde las 7 de la mañana de este domingo, atletas locales y de la región compiten en las distancias de 45, 25 y 10 kilómetros, en una jornada marcada por el buen clima y la alerta por altas temperaturas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este domingo 7 de diciembre, a las 7:00 de la mañana, se puso en marcha una nueva edición del Q-Trail, la tradicional carrera que une y moviliza a la comunidad de Esquel.

 

La largada inicial fue para los corredores del circuito más exigente, de 45 kilómetros, y minutos más tarde partieron quienes participan en las distancias de 25 y 10 kilómetros.

 

Con un total de 500 corredores en competencia, la prueba inaugura oficialmente la temporada de verano en la ciudad. La jornada se presenta con condiciones climáticas agradables, aunque con alerta por calor, lo que suma un desafío adicional para los atletas que recorren los distintos trazados naturales de la región.

 

 

R.G.

 

