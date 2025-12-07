Patagonia: prohíben totalmente el uso del fuego en parques nacionales

La Administración de Parques Nacionales (APN) dispuso la prohibición absoluta del uso del fuego en los principales parques nacionales de la Patagonia ante el elevado riesgo de incendios forestales previsto para la temporada de verano. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 390/2025 y se extenderá hasta el 30 de abril de 2026.

La normativa alcanza a los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, identificados como los de mayor vulnerabilidad debido a la acumulación de material vegetal combustible, las condiciones climáticas y la alta afluencia de visitantes. En estas áreas no estará permitido encender fuego bajo ninguna circunstancia, salvo en espacios específicamente habilitados para cocinar dentro de campamentos organizados gestionados por prestadores turísticos autorizados.

En el resto de las áreas protegidas del país, cualquier autorización para el uso del fuego deberá contar previamente con el aval de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias, conforme a los protocolos de quemas prescriptas establecidos.

La resolución también establece que las infracciones vinculadas al uso indebido del fuego serán denunciadas penalmente y sancionadas con las penalidades máximas previstas en la normativa vigente de Parques Nacionales.

