Hugo Rodríguez se consagró ganador de los 25 kilómetros del Q Trail

Hugo Rodríguez fue el vencedor de la prueba de 25 kilómetros del Q Trail, que se desarrolló este domingo 7 de diciembre en la ciudad de Esquel.

La largada de los 25 kilómetros se llevó a cabo luego del inicio de la prueba principal, que comenzó a las 7 de la mañana con el recorrido de 45 kilómetros. Con el correr de las horas, los corredores debieron afrontar un circuito exigente, marcado por los desniveles del terreno y una jornada con temperaturas elevadas, en el marco de un alerta por calor.

La actuación de Hugo Rodríguez lo ubicó en lo más alto de la clasificación general de su distancia, coronando una jornada de esfuerzo y superación.

En diálogo con Red43 aseguró: "La verdad me sentí bastante bien, salimos un poquito fuertes con Coco hasta el kilómetro 5, luego el retomó para los 10 y yo continué para los 25. Así que bueno, hice una diferencia desde el principio, después fue tratar de mantener la posición".

Además, Rodríguez aseguró que termina el año con un balance "muy positivo" y, respecto a sus expectativas para el año que viene: "Las expectativas son las mejores: tratar de seguir mejorando y tratar de siempre ir en busca de la mejora, y bueno, ojalá lo logre".

